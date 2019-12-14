Взрыв газа в тюменской новостройке. Насколько вероятно повторение сценария?

Опасность газа в том, что при аварии взрыв наносит большие повреждения, что чревато большим количеством жертв. То есть, если с электричеством достаточно следить за состоянием электроприборов в своей квартире, то в случае с газом, риски увеличиваются из-за возможных проблем у соседей. Так, какой-нибудь, условный сосед может забыть выключить подачу газа, закурить или поставить свечку, а что будет дальше – всем известно.