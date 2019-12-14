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Взрыв газа в тюменской новостройке. Насколько вероятно повторение сценария?

14 декабря 2019, 06:00
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Дом взорвался
Взрыв газа в тюменской новостройке поднял вопрос о том, насколько безопасен газ и новые дома. Мы решили выяснить, можно ли избежать подобных трагедий, и насколько безопасно использование газа в современном мире?

В субботу 7 декабря произошел взрыв газа в жилом доме на улице Павла Шарова. Обычно, трагедии с газом происходят в домах старой постройки с изношенными инженерными сетями, но в этом случае, пострадала современная новостройка.

При взрыве пострадало четыре человека: двое жителей дома и двое сотрудников газовой службы. Один из газовиков погиб.

Четырехэтажный дом был построен компанией ТДСК и заселен только в этом году. Не смотря на продолжительную историю компании, застройщик впервые возводил жилой дом, оснащенный газовыми коммуникациями. Это, а также, множество схожих трагедий в разных регионах России, стало причиной обвинений в адрес строителей.

На прошедшей в ТДСК пресс-конференции генеральный директор строительной компании Николай Щепелин рассказал подробности о причинах взрыва.

По словам Щепелина, взрыв произошел по вине компании «Сибагроинтер», сотрудники которой прокладывали кабел рядом в газопроводом.

Работы велись несколько дней, без согласования с управой округа и газовой службой, но никто на это не обратил внимания. В субботу, 7 декабря, около 15 часов рабочие повредили газопровод. Трехметровый кусок трубы был вырван, извлечен из земли и выброшен в поле.

Вероятно, испугавшись наказания за проведение работ без соответствующего согласования, и повреждение газопровода рабочие решили скрыться.

Руководство и инженеры ТДСК рассказали, что по инженерным коммуникациям газ поднялся в дома. Большая часть смеси скопилась на Павла Шарова, 10. Жильцы, почувствовав характерный запах, вызвали аварийную службу. Прибывшие на место газовики, пытались ликвидировать происшествие, но около 17:40 раздался взрыв с последующим возгоранием.

Мы спросили у бывшего работника Газпрома Александра том, насколько реален такой сценарий и можно ли избежать подобных ситуаций в будущем?

Александр рассказал, что подобные работы обязательно должны проходить под контролем газовой службы. Вариант того, что, у строителей была устная договоренность с газовиками - исключает.

В отсутствие вины застройщика Александр верит, поскольку в месте прорыва увеличивается концентрация газа. От этого газ начинает искать выход и движется туда, куда проникнуть проще всего, в данном случае, по инженерной сети. Газ легче воздуха, поэтому поднимается вверх. Даже если в доме есть датчики, перекрывающие подачу газа – это не поможет, поскольку газопровод поврежден на улице.

Не смотря на кажущуюся опасность, газ доваолно безопасен. Но при соблюдении техники безопасности и должном обслуживании сетей. Для отопления и прочих бытовых нужд газ активно используют по всему миру, в том числе, в европейских странах.

Опасность газа в том, что при аварии взрыв наносит большие повреждения, что чревато большим количеством жертв. То есть, если с электричеством достаточно следить за состоянием электроприборов в своей квартире, то в случае с газом, риски увеличиваются из-за возможных проблем у соседей. Так, какой-нибудь, условный сосед может забыть выключить подачу газа, закурить или поставить свечку, а что будет дальше – всем известно.

Может ли повториться подобное? Да. И сложно сделать крайними надзорные органы, потому как они просто не в состоянии следить за всеми участками в режиме реального времени. В любой момент может приехать такая же фирма и начать проводить работы.

Кто обратит на них внимание? Никто. Только если перекроют подачу воды, электричества или иных ресурсов.

Возможно, что в предотвращении несанкционированных работ может помочь ужесточение наказания. Но и это не факт – ведь рабочие убежали испугавшись ответственности. Хотя, теперь их ждет более суровое наказание. А если бы они позвонили в 04 – могли отделаться простым штрафом.

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