Тюменские депутаты предложили штрафовать предпринимателей за продажу энергетиков

Авторами законопроекта стали единорос Дмитриий Новицкий, справедливоросс Сергей Морев, членом ЛДПР Михаил Селюков и коммунист Иван Левченко. Они предлагают ввести административные штрафы для предпринимателей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.
«Юридических лиц будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тыс. рублей, должностных от 30 до 50 тыс. рублей, физлиц, за продажу энергетиков несовершеннолетним в образовательных, медицинских и спортивных организациях, санаториях, на сумму от 3 до 5 тыс. рублей», - следует из опубликованного документа.
Ранее депутаты в Тюменской области приняли закон, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним, на культурно-массовых мероприятиях, а также в образовательных, оздоровительных и медучреждениях.