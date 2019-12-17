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Тюменские депутаты предложили штрафовать предпринимателей за продажу энергетиков

17 декабря 2019, 07:16
Фото: pixabay.com
Тюменские депутаты предложили штрафовать предпринимателей за продажу энерге
Вслед за законом о запрете продажи энергетиков подросткам в Тюменской области, депутаты предложили штрафовать бизнес за нарушение этого закона, сообщается на сайте думы.
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Тюмень

Авторами законопроекта стали единорос Дмитриий Новицкий, справедливоросс Сергей Морев, членом ЛДПР Михаил Селюков и коммунист Иван Левченко. Они предлагают ввести административные штрафы для предпринимателей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

«Юридических лиц будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тыс. рублей, должностных от 30 до 50 тыс. рублей, физлиц, за продажу энергетиков несовершеннолетним в образовательных, медицинских и спортивных организациях, санаториях, на сумму от 3 до 5 тыс. рублей», - следует из опубликованного документа.

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Ранее депутаты в Тюменской области приняли закон, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним, на культурно-массовых мероприятиях, а также в образовательных, оздоровительных и медучреждениях.

#Новости#Энергетические напитки#Депутаты#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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