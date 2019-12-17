Тюменские депутаты предложили штрафовать предпринимателей за продажу энергетиков

«Юридических лиц будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тыс. рублей, должностных от 30 до 50 тыс. рублей, физлиц, за продажу энергетиков несовершеннолетним в образовательных, медицинских и спортивных организациях, санаториях, на сумму от 3 до 5 тыс. рублей», - следует из опубликованного документа.