Депутаты тюменской облдумы приняли запрет на продажу энергетиков детям

Тюменские депутаты запретили пить энергетики детям Депутаты Тюменской областной думы сегодня, 12 декабря, одобрили ограничение продажи тонизирующих напитков для детей.
Как передаёт корреспондент «Нашего города», такое решение они приняли, несмотря на рекомендации регионального УФАС этого не делать.
Тюменский УФАС рекомендовал снять этот вопрос: «Данный законопроект предлагает ввести ограничения на сегодняшний день не запрещённых к употреблению напитков. Мы говорим, что при принятии данного законопроекта на региональном уровне могут быть последствия для конкуренции», — пояснил руководитель регионального управления антимонопольной службы Игорь Веретенников.
Он добавил, что ведомство предложило снять этот вопрос до тех пор, пока его не решат на федеральном уровне. Веретенников обратил внимание, что так поступили в Волгограде и Самаре.
Однако такое предложение от УФАС вызвало неодобрение со стороны депутатов. Народные избранники, бравшие слово, заявляли о том, что таким образом заботятся о здоровье детей.
«Как отец несовершеннолетних детей, четко понимаю, что маленькие дети не могут отдавать себе отчёт, что они принимают и насколько это вредно для здоровья», — сказал либерал-демократ Артем Зайцев.
«Статистика показывает, что в магазинах розничной торговли в Тюмени процентов 80% энергетиков приобретают именно дети. А взрослые — на заправках. Травят наших детей. Просто травят. Другого слова подобрать не могу», — высказался депутат Иван Левченко.
Его коллега Владимир Ковин предложил пить молоко.