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Тюменцы предпочитают встречать Новый год с искусственными елками

13 декабря 2019, 07:30
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцы предпочитают встречать Новый год с искусственными елками.
Большинство жителей Тюмени установят у себя дома искусственный символ зимнего праздника, выяснили аналитики Авито.

Однако 37% тюменцев этот тренд не поддержали и отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. В среднем, по городу обязательный атрибут Нового года подорожал. Стоимость искусственных елок выросла на 6%, а живых – на 19%.

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«В Тюмени, как и в других 15 крупнейших российских городах, чаще выбирают искусственные елки, чем живые: 63% против 37%. Больше всего поклонников живой елки и аромата хвои в доме проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России. Встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска, Омска, Краснодара и Ростова-на-Дону. В 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше», - сообщает Авито.

#Новости#Праздники#Общество#Новый год#Тюмень#Виктория Ахремчук
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