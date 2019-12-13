Тюменцы предпочитают встречать Новый год с искусственными елками.

«В Тюмени, как и в других 15 крупнейших российских городах, чаще выбирают искусственные елки, чем живые: 63% против 37%. Больше всего поклонников живой елки и аромата хвои в доме проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России. Встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска, Омска, Краснодара и Ростова-на-Дону. В 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше», - сообщает Авито.