В Тюмени полуголый мужчина устроил на улице фотосессию с фигурами медведей

Недовольным остался только автор поста в одной из тюменских групп в соцсетях. Он, пожелав остаться неизвестным, рассказал, что ему пришлось закрыть глаза дочери, чтобы она не увидела полуголого мужчину.
«Мужчина в одних трусах позировал на фоне мишек, потом остановил велосипедиста и продолжил фотосессию», - написал автор поста.
Его негодование мало кто поддержал. Большинство подписчиков паблика, в котором был размещен пост, задали автору вопрос о том, прикрывает ли он глаза своей дочери, когда летом мужчины ходят по городу в шортах.
Тюменцев ситуация больше развеселила, чем шокировала. Некоторые из них даже усомнились в том, что сейчас декабрь. В последний месяц года не часто можно встретить полуголых людей и велосипедистов.