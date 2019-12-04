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В Тюмени полуголый мужчина устроил на улице фотосессию с фигурами медведей

4 декабря 2019, 07:01
Фото: ЧС Тюмень в ВК
В Тюмени полуголый мужчина устроил на улице фотосессию с фигурами медведей
Жителей областной столицы сегодня утром порадовал местный житель, который в полуголом виде захотел сфотографироваться с фигурами медведей, об этом рассказали очевидцы события в соцсетях.
Сюжет
Тюмень

Недовольным остался только автор поста в одной из тюменских групп в соцсетях. Он, пожелав остаться неизвестным, рассказал, что ему пришлось закрыть глаза дочери, чтобы она не увидела полуголого мужчину.

«Мужчина в одних трусах позировал на фоне мишек, потом остановил велосипедиста и продолжил фотосессию», - написал автор поста.

Его негодование мало кто поддержал. Большинство подписчиков паблика, в котором был размещен пост, задали автору вопрос о том, прикрывает ли он глаза своей дочери, когда летом мужчины ходят по городу в шортах.

Тюменцев ситуация больше развеселила, чем шокировала. Некоторые из них даже усомнились в том, что сейчас декабрь. В последний месяц года не часто можно встретить полуголых людей и велосипедистов.

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