Массовая лепка снеговиков в Тюмени оказалась под угрозой срыва из-за таяния снега

Напомним, что событие было запланировано на 14 декабря. Жители Тюмени подсмотрели эту идею у китайцев. В 2018 году в Харбине они слепили 2018 снеговиков. Тюменцы по аналогии собираются вылепить 2020 снеговиков в честь грядущего года.