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Массовая лепка снеговиков в Тюмени оказалась под угрозой срыва из-за таяния снега

11 декабря 2019, 09:04
Фото: ЧС Тюмень
Массовая лепка снеговиков в Тюмени оказалась под угрозой срыва из-за таяния
В эту субботу в Тюмени на Набережной запланирована массовая лепка снеговиков, однако тюменцы забеспокоились о том, из чего им лепить снежные фигуры, ведь снег-то тает.
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«Говорили, что будут в этом году лепить рекордное количество снеговиков 2020. Чувствую, что придется их ваять из пожухлой листвы», — написал кто-то ВКонтакте в паблике «ЧС Тюмень».

Напомним, что событие было запланировано на 14 декабря. Жители Тюмени подсмотрели эту идею у китайцев. В 2018 году в Харбине они слепили 2018 снеговиков. Тюменцы по аналогии собираются вылепить 2020 снеговиков в честь грядущего года.

В Тюмени вылепят 2020 снеговиков
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По данным Гисметео в Тюмени погода будет теплой до конца недели. Столбик термометра продержится около отметки 0 градусов, отклоняясь в разные дни то к +1, то к -1 градусу. Снег в Тюмени пройдет 18, 19 и 20 декабря.

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