Массовая лепка снеговиков в Тюмени оказалась под угрозой срыва из-за таяния снега

«Говорили, что будут в этом году лепить рекордное количество снеговиков 2020. Чувствую, что придется их ваять из пожухлой листвы», — написал кто-то ВКонтакте в паблике «ЧС Тюмень».
Напомним, что событие было запланировано на 14 декабря. Жители Тюмени подсмотрели эту идею у китайцев. В 2018 году в Харбине они слепили 2018 снеговиков. Тюменцы по аналогии собираются вылепить 2020 снеговиков в честь грядущего года.
По данным Гисметео в Тюмени погода будет теплой до конца недели. Столбик термометра продержится около отметки 0 градусов, отклоняясь в разные дни то к +1, то к -1 градусу. Снег в Тюмени пройдет 18, 19 и 20 декабря.