Топ-3 Тюмени: Новый начальник УМВД, вопрос Путину, выходной 31 декабря

Коллеги из «Город55» подробно описали служебные достижения генерала в Омске. Так он лично участвовал в освобождении маленького заложника. Был инициатором отставки начальника омской полиции за не подабающее поведение, а также он добился значительного снижения преступности в области. По крайней мере об этом говорят цифры.