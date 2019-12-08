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Топ-3 Тюмени: Новый начальник УМВД, вопрос Путину, выходной 31 декабря

8 декабря 2019, 09:29
Фото: Cam72.su
На ушедшей неделе топовой новостью «Нашего города» стала информация о скором назначении нового руководителя областного УМВД. Видеообращение инвалида тюменца к президенту. А Александра Моора просят сделать 31 декабря выходным.
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УМВД

Ждем нового главу УМВД из Омска

Благодаря инсайдерам «Нашего города» стало известно, что новый глава областного УМВД может быть представлен уже на следующей неделе, его ждут к 11 декабря.

Как стало известно на пост главы тюменского УМВД вероятней всего претендует глава УМВД по Омской области — Леонид Коломиец.

Кто такой Леонид Коломиец, которого пророчат в начальники УМВД по Тюменской области?
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Коллеги из «Город55» подробно описали служебные достижения генерала в Омске. Так он лично участвовал в освобождении маленького заложника. Был инициатором отставки начальника омской полиции за не подабающее поведение, а также он добился значительного снижения преступности в области. По крайней мере об этом говорят цифры.

Между тем бывший руководитель УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов находится под домашним арестом. Многие связывают его арест с делом «банды ФСБ».

Не удобный вопрос Путину

Известный в Тюмени борец за доступную среду инвалид — Андрей Романов отметился еще одной акцией, призванной обратить внимание на социальную сферу в Тюменской области.

Активист записал видеообращение к главе государства прямо на Красной площади.

Тюменский активист решился задать Владимиру Путину неудобные вопросы
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«Вы однажды сказали: „Я за все виноват, даже если не виноват“, так что, Владимир Владимирович, это с вас спрос», — пояснил Романов.

Еще один выходной?

В соцсетях к губернатору тюменской области Александру Моору обратилась тюменка Екатерина Григорьева. Она попросила перенести рабочий день с 31 на 28 декабря.

«Очень не хочется встречать 2020 год уставшими, измотанными», — пояснила она.

Но власти Тюменской области дали понять, что пока не собираются переносить рабочий день с 31 на 28 декабря.

Тюменцам придется работать 31 декабря
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«Подобные обезличенные обращения невозможно принять к рассмотрению», — заявили в пресс-службе губернатора.

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