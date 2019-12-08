Топ-3 Тюмени: Новый начальник УМВД, вопрос Путину, выходной 31 декабря

Ждем нового главу УМВД из Омска
Благодаря инсайдерам «Нашего города» стало известно, что новый глава областного УМВД может быть представлен уже на следующей неделе, его ждут к 11 декабря.
Как стало известно на пост главы тюменского УМВД вероятней всего претендует глава УМВД по Омской области — Леонид Коломиец.
Коллеги из «Город55» подробно описали служебные достижения генерала в Омске. Так он лично участвовал в освобождении маленького заложника. Был инициатором отставки начальника омской полиции за не подабающее поведение, а также он добился значительного снижения преступности в области. По крайней мере об этом говорят цифры.
Между тем бывший руководитель УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов находится под домашним арестом. Многие связывают его арест с делом «банды ФСБ».
Не удобный вопрос Путину
Известный в Тюмени борец за доступную среду инвалид — Андрей Романов отметился еще одной акцией, призванной обратить внимание на социальную сферу в Тюменской области.
Активист записал видеообращение к главе государства прямо на Красной площади.
«Вы однажды сказали: „Я за все виноват, даже если не виноват“, так что, Владимир Владимирович, это с вас спрос», — пояснил Романов.
Еще один выходной?
В соцсетях к губернатору тюменской области Александру Моору обратилась тюменка Екатерина Григорьева. Она попросила перенести рабочий день с 31 на 28 декабря.
«Очень не хочется встречать 2020 год уставшими, измотанными», — пояснила она.
Но власти Тюменской области дали понять, что пока не собираются переносить рабочий день с 31 на 28 декабря.
«Подобные обезличенные обращения невозможно принять к рассмотрению», — заявили в пресс-службе губернатора.