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Тюменский активист решился задать Владимиру Путину неудобные вопросы

4 декабря 2019, 13:14
Фото: Андрей Романов
Активист Андрей Романов решился задать Владимиру Путину неудобные вопросы
Тюменец Андрей Романов задал вопросы президенту через видеообращение на Красной площади в Москве. Горожанин решился задать главе государства неудобные вопросы.
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Тюмень

Ролик появился на YouTube 4 декабря 2019 года. По мнению Андрея Романова, федеральные законы о защите прав инвалидов в России не исполняются.

«На предстоящую пресс-конференцию президента мне не попасть, не принадлежу к журналистскому сообществу, да и вопросы у меня очень неудобные», — отметил активист.

Обращения в прокуратуру региона обычно ничего не дают. Дела рассматриваются только тогда, когда они спускаются из Генпрокуратуры. Активист утверждает, что в настоящее время в Тюменской области нужно провести проверку социальной сферы, а чиновники на местах не исполняют федеральные законы и указы.

«Вы однажды сказали: «Я за все виноват, даже если не виноват», так что, Владимир Владимирович, это с вас спрос», - пояснил Романов.

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