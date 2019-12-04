Тюменский активист решился задать Владимиру Путину неудобные вопросы

Обращения в прокуратуру региона обычно ничего не дают. Дела рассматриваются только тогда, когда они спускаются из Генпрокуратуры. Активист утверждает, что в настоящее время в Тюменской области нужно провести проверку социальной сферы, а чиновники на местах не исполняют федеральные законы и указы.