Тюменский активист решился задать Владимиру Путину неудобные вопросы

Ролик появился на YouTube 4 декабря 2019 года. По мнению Андрея Романова, федеральные законы о защите прав инвалидов в России не исполняются.
«На предстоящую пресс-конференцию президента мне не попасть, не принадлежу к журналистскому сообществу, да и вопросы у меня очень неудобные», — отметил активист.
Обращения в прокуратуру региона обычно ничего не дают. Дела рассматриваются только тогда, когда они спускаются из Генпрокуратуры. Активист утверждает, что в настоящее время в Тюменской области нужно провести проверку социальной сферы, а чиновники на местах не исполняют федеральные законы и указы.
«Вы однажды сказали: «Я за все виноват, даже если не виноват», так что, Владимир Владимирович, это с вас спрос», - пояснил Романов.