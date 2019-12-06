Тюменцам придется работать 31 декабря

Ранее в одной из тюменских групп в соцсетях появился пост, в котором автор лично просил губернатора Тюменской области Александра Моора сделать 31 декабря выходным днем, а вместо этого выйти всем на работу 28 декабря. Автор поста уточнял, что Новый год хочется встречать не уставшим и измотанным. Сообщение было опубликовано от человека, пожелавшего остаться анонимным.
«Подобные обезличенные обращения невозможно принять к рассмотрению», - заявили в пресс-службе губернатора.
Там также добавили, что губернатор не занимается такими вопросами. В других регионах решение о переносе рабочего дня инициируют думы.
Последний день уходящего года будет рабочим для всех, кроме проживающих в Крыму, Томской и Кировской областях.