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Тюменцам придется работать 31 декабря

6 декабря 2019, 06:58
Фото: 1Mi
Тюменцам придется работать 31 декабря
Власти Тюменской области дали понять, что пока не собираются переносить рабочий день с 31 на 28 декабря. Последний день года будет рабочим, сообщает 72.ru.

Ранее в одной из тюменских групп в соцсетях появился пост, в котором автор лично просил губернатора Тюменской области Александра Моора сделать 31 декабря выходным днем, а вместо этого выйти всем на работу 28 декабря. Автор поста уточнял, что Новый год хочется встречать не уставшим и измотанным. Сообщение было опубликовано от человека, пожелавшего остаться анонимным.

«Подобные обезличенные обращения невозможно принять к рассмотрению», - заявили в пресс-службе губернатора.

Там также добавили, что губернатор не занимается такими вопросами. В других регионах решение о переносе рабочего дня инициируют думы.

Тюменка попросила Александра Моора сделать 31 декабря выходным днем
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Последний день уходящего года будет рабочим для всех, кроме проживающих в Крыму, Томской и Кировской областях.

#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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