Тюменцам придется работать 31 декабря

Ранее в одной из тюменских групп в соцсетях появился пост, в котором автор лично просил губернатора Тюменской области Александра Моора сделать 31 декабря выходным днем, а вместо этого выйти всем на работу 28 декабря. Автор поста уточнял, что Новый год хочется встречать не уставшим и измотанным. Сообщение было опубликовано от человека, пожелавшего остаться анонимным.