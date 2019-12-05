Тюменка попросила Александра Моора сделать 31 декабря выходным днем

Девушка, по ее словам, обратилась к Моору не только как к губернатору Тюменской области, но и как к понимающему, современному, адекватному человеку. Екатерина Григорьева посетовала на то, что 31 декабря рабочий день, хоть и короче на час. Однако времени после работы все равно не хватит, чтобы полноценно подготовиться к празднику.
«Очень не хочется встречать 2020 год уставшими, измотанными», - пояснила она.
Екатерина Григорьева просит Александра Моора на официальном уровне региона сделать 31 декабря выходным днем, а вместо этого сделать рокировку. Например, выйти на работу 28 декабря, а 31 декабря отдохнуть и подготовиться к празднику.