Ишимский мясокомбинат и секретное должностное лицо оштрафованы Россельхознадзором

Предприятие нарушило ч. 1 с. 14.43 КоАП РФ. Согласно законодательству, «Ишимский мясокомбинат» заплатит штраф в размере 103 тыс. рублей. Более того, нарушения были найдены в работе «должностного лица» организации. В Россельхознадзоре отказались уточнить фамилию этого человека сославшись на то, что «эта информация засекречена».