Ишимский мясокомбинат и секретное должностное лицо оштрафованы Россельхознадзором

Предприятие нарушило ч. 1 с. 14.43 КоАП РФ. Согласно законодательству, «Ишимский мясокомбинат» заплатит штраф в размере 103 тыс. рублей. Более того, нарушения были найдены в работе «должностного лица» организации. В Россельхознадзоре отказались уточнить фамилию этого человека сославшись на то, что «эта информация засекречена».
В июне 2019 года прошла ещё одна проверка мясокомбината. Тогда было обнаружено 172 нарушения. Специалисты ведомства возбудили четыре административных дела по статье 9.11 КоАП за нарушение правил пользования топливом и энергией.
«Мясокомбинат оштрафовали на 26 тысяч рублей», - сообщили СМИ.