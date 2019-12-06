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Ишимский мясокомбинат и секретное должностное лицо оштрафованы Россельхознадзором

6 декабря 2019, 14:37
Фото: 1Mi
Ишимский мясокомбинат и секретное должностное лицо оштрафованы Россельхозна
ООО «Ишимский мясокомбинат» оштрафован за нарушение изготовителем требований техрегламентов. В ноябре предприятие проверили специалисты Россельхознадзора по Тюменской области.

Предприятие нарушило ч. 1 с. 14.43 КоАП РФ. Согласно законодательству, «Ишимский мясокомбинат» заплатит штраф в размере 103 тыс. рублей. Более того, нарушения были найдены в работе «должностного лица» организации. В Россельхознадзоре отказались уточнить фамилию этого человека сославшись на то, что «эта информация засекречена».

В июне 2019 года прошла ещё одна проверка мясокомбината. Тогда было обнаружено 172 нарушения. Специалисты ведомства возбудили четыре административных дела по статье 9.11 КоАП за нарушение правил пользования топливом и энергией.

На мясокомбинате в Тюменской области нашли 172 нарушения
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«Мясокомбинат оштрафовали на 26 тысяч рублей», - сообщили СМИ.

#Новости#Ишимский мясокомбинат#Проверки#Александр Мязин#Общество
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