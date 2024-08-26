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Ишимский мясокомбинат

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2024
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
По данным ведомства, предприятия агрохолдинга не соблюдают требования СанПин.
26 августа, 03:57
2023
«Наша продукция безопасна»: на «Ишимском мясокомбинате» объяснили инцидент с мясом
Руководство «Ишимского мясокомбината» прокомментировало инцидент с обнаруженным на производстве специалистами Россельхознадзора немаркированным мясом.
24 апреля 2023, 06:43
На «Ишимском мясокомбинате» хотели делать колбасу и полуфабрикаты из опасного мяса
Около 9 тонн мяса без маркировки обнаружили в ходе проверки специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области на «Ишимском мясокомбинате».
23 апреля 2023, 11:33
«Неженское дело?»: как женщины справляются с работой на мясокомбинате
Наталья Румянцева хрупкая только на вид. Работа обвальщика в разделочном цехе Ишимского мясокомбината традиционно считается мужской.
6 марта 2023, 11:46

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