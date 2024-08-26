Ишимский мясокомбинат

На «Ишимском мясокомбинате» хотели делать колбасу и полуфабрикаты из опасного мяса

Около 9 тонн мяса без маркировки обнаружили в ходе проверки специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области на «Ишимском мясокомбинате».