На мясокомбинате в Тюменской области нашли 172 нарушения

Ответственные лица были привлечены к административной ответственности. Кроме этого, было возбуждено четыре административных дела по статье 9.11 КоАП за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.