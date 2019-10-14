На мясокомбинате в Тюменской области нашли 172 нарушения

Специалисты Ростехнадзора в июне проводили внеплановую проверку Ишимского мясокомбината. По итогам соответствующего надзора представители ведомства выявили у комбината 172 нарушения.
Нарушения были признанны: в сфере правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики, инструкции по применению средств защиты, правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Ответственные лица были привлечены к административной ответственности. Кроме этого, было возбуждено четыре административных дела по статье 9.11 КоАП за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
Мясокомбинат оштрафовали на 26 тысяч рублей.
Ишимский мясокомбинат является дочерним предприятием «Племзавод Юбилейный». Его директор и крупнейший акционер Сергей Мамонтов также владеет компанией «Аминосиб».