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Тюменца оштрафовали за хостел в квартире

5 декабря 2019, 05:31
Фото: Pixabay
Тюменца оштрафовали за размещение хостела в квартире
Житель города Тюмени проигнорировал закон о запрете размещать хостелы в многоквартирниках и поплатился деньгами, рассказали в Государственной жилищной инспекции по региону.
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Тюмень

«Мужчина обустроил в своей квартире хостел, придумал название для него и разместил объявление о сдаче спальных мест в Интернете. Клиенты могли арендовать у него койко-места в одной из трех комнат», - пояснили в Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

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По данному факту было возбуждено административное дело. За нарушения жилищного законодательства мужчину оштрафовали на тысячу рублей.

С 1 октября 2019 года в многоквартирных домах запрещено обустраивать жилые помещения для использования в качестве хостелов.

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Данный закон раскритиковал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, поправки в жилищный кодекс приведут к уничтожению хостелов в гостиничном бизнесе в стране, а также к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке. Несмотря на это заявление и большое количество критики данного закона, его приняли.

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