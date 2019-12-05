Тюменца оштрафовали за хостел в квартире

Данный закон раскритиковал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, поправки в жилищный кодекс приведут к уничтожению хостелов в гостиничном бизнесе в стране, а также к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке. Несмотря на это заявление и большое количество критики данного закона, его приняли.