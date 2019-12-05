Тюменца оштрафовали за хостел в квартире

«Мужчина обустроил в своей квартире хостел, придумал название для него и разместил объявление о сдаче спальных мест в Интернете. Клиенты могли арендовать у него койко-места в одной из трех комнат», - пояснили в Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.
По данному факту было возбуждено административное дело. За нарушения жилищного законодательства мужчину оштрафовали на тысячу рублей.
С 1 октября 2019 года в многоквартирных домах запрещено обустраивать жилые помещения для использования в качестве хостелов.
Данный закон раскритиковал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, поправки в жилищный кодекс приведут к уничтожению хостелов в гостиничном бизнесе в стране, а также к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке. Несмотря на это заявление и большое количество критики данного закона, его приняли.