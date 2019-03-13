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Совфед не поддержал закон о запрете хостелов в жилых домах

13 марта 2019, 13:13
Фото: pixabay.com
Совет Федерации почти единогласно проголосовал против принятия закона о запрете хостелов в жилых домах. По мнению сенаторов, он требует отсрочки и доработки.
Сюжет
Тюмень

На заседании Совета Федерации 13 марта сенаторы проголосовали против принятия закона в том виде, что предложили депутаты Госдумы.

«Совет Федерации в основной своей массе, насколько мы чувствуем ситуацию, поддерживает концепцию закона и не возражает по тексту закона. Но против чего мы выступаем — это против незамедлительного ввода закона в действие», — сказала Валентина Матвиенко.

Сенаторы предлагают отсрочить принятие закона до 2020 года.

Госдума рассматривает в качестве основного варианта возможность преодоления вето Совфеда по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом заявила журналистам глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

О том, как к закону относятся Тюменские бизнесмены в материале «Нашего города». Мнения тюменцев, как и парламентариев, разделились.

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