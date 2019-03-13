Совфед не поддержал закон о запрете хостелов в жилых домах

На заседании Совета Федерации 13 марта сенаторы проголосовали против принятия закона в том виде, что предложили депутаты Госдумы.
«Совет Федерации в основной своей массе, насколько мы чувствуем ситуацию, поддерживает концепцию закона и не возражает по тексту закона. Но против чего мы выступаем — это против незамедлительного ввода закона в действие», — сказала Валентина Матвиенко.
Сенаторы предлагают отсрочить принятие закона до 2020 года.
Госдума рассматривает в качестве основного варианта возможность преодоления вето Совфеда по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом заявила журналистам глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
О том, как к закону относятся Тюменские бизнесмены в материале «Нашего города». Мнения тюменцев, как и парламентариев, разделились.