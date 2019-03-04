Законопроект о запрете хостелов разделил тюменцев на два лагеря

В результате, лидером по количеству голосов стал вариант «Хостелы – единственный дешевый вариант для небогатых путешественников», за него проголосовали 38% наших читателей.
Однако вариант «Хостелы мешают спокойно жить людям. Запрещать однозначно!» оказался почти настолько же популярным. 33% читателей проголосовали за поддержку законопроекта.
Судьба бизнесменов волнует только 21% аудитории, а вот то, что хостелы надо оставлять, даже несмотря на то, что они мешают людям, считают всего 8% опрошенных.
Напомним, законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях был разработан в сентябре 2015 года и неоднократно откладывался, в том числе из-за прошедшего в России Чемпионата мира 2018 года.
На встрече с депутатами 25 февраля по словам Сергея Неверова, Дмитрий Медведев поддержал позицию парламентариев о принятии изначальной концепции законопроекта.