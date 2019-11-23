В Уватском районе при аварии большегрузов погиб человек

Сегодня в 07:40 на 407-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два большегрузных автомобиля Вольво и Скания. В аварии машины получили большие повреждения: одна машина осталась без водительской кабины, вторая оказалась в кювете.
Как отмечает начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова, 55-летний водитель автомобиля Скания выехал на встречную полосу. В результате столкновения мужчина скончался. 31-летний водитель Вольво травмирован, находится в больнице.
Обстоятельства аварии предстоит выяснить, сейчас на месте аварии работают два наряда дорожно-патрульной службы.