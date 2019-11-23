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В Уватском районе при аварии большегрузов погиб человек

23 ноября 2019, 08:45
Фото: Наш город / ЧС Тюмень
В Уватском районе при аварии большегрузов погиб человек
Сегодня на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два большегрузных автомобиля Вольво и Скания.
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Тюмень

Сегодня в 07:40 на 407-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два большегрузных автомобиля Вольво и Скания. В аварии машины получили большие повреждения: одна машина осталась без водительской кабины, вторая оказалась в кювете.

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Как отмечает начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова, 55-летний водитель автомобиля Скания выехал на встречную полосу. В результате столкновения мужчина скончался. 31-летний водитель Вольво травмирован, находится в больнице.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить, сейчас на месте аварии работают два наряда дорожно-патрульной службы.

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