С начала года в Тюмени в авариях пострадали более 2000 человек

Как сообщают в Департаменте здравоохранения Тюменской области, за 10 месяцев 2019 года в областную клиническую больницу обратились более 2 тыс. пострадавших в дорожных авариях, 311 человек из которых – дети. Пациенты поступали в больницу с ушибами, вывихами, растяжением связок и переломами. Дальнейшая госпитализация понадобилась 311 взрослым и 34 детям. У них диагностировали повреждения грудной клетки, сложные переломы и черепно-мозговые травмы.