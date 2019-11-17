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С начала года в Тюмени в авариях пострадали более 2000 человек

17 ноября 2019, 05:22
Фото: Наш город / 1Mi
С начала года в Тюмени в авариях пострадали более 2000 человек
За 10 месяцев 2019 года в областную клиническую больницу обратились более 2 тыс. пострадавших в дорожных авариях, 311 человек из которых – дети.

Как сообщают в Департаменте здравоохранения Тюменской области, за 10 месяцев 2019 года в областную клиническую больницу обратились более 2 тыс. пострадавших в дорожных авариях, 311 человек из которых – дети. Пациенты поступали в больницу с ушибами, вывихами, растяжением связок и переломами. Дальнейшая госпитализация понадобилась 311 взрослым и 34 детям. У них диагностировали повреждения грудной клетки, сложные переломы и черепно-мозговые травмы.

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Согласно статистике в ДТП тюменцы чаще всего попадали с июля по сентябрь.

Сегодня во Всемирный день памяти жертв дорожных аварий специалисты призывают жителей города быть осторожнее на дорогах, соблюдать ПДД, а также использовать защитные приспособления при езде на скейте, мопеде, велосипеде или скутере.

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