В Тюмени ко Дню матери подготовлена праздничная программа, ребят и их мам ждут сразу в нескольких местах.
Для тюменцев в этот день пройдут тематические встречи в городских библиотеках. Утром в детской библиотеке № 5 прошло праздничное мероприятие «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!». Ребята приняли участие в сценке «Один день из жизни нашей мамы», посоревновались в конкурсе «Когда мамы нет дома» и прочитали стихи о маме.
В Информационно-библиотечном центре для молодежи состоялся урок благодарения «Ты у меня одна!». На уроке благодарения детям рассказали, как и за что нужно благодарить мам.
В Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина прошел праздник «Лучше всех на свете – мама!». Для юных читателей была подготовлена увлекательная программа и занимательные викторины, посвященные этому праздничному событию. Ребята будут придумывали комплименты для мамы, рисовали её портрет и учились готовить обед.
В библиотеке № 16 прошло тематический час «Самая любимая, самая родная!». Детей познакомили с историей праздника в России, а также им была предложена литературная викторина «Сказочные мамы» по рассказам, сказкам, стихам о маме и игра «Аукцион добрых дел для мамы».
В 13 часов в библиотеке № 1 пройдет час толерантности «Милосердие и доброта спасут мир!». В удивительной стране их ждут игры: «Комплименты», «Это я, это я, это все мои друзья», песни и стихи о дружбе и волшебный «Цветок дружбы», на лепестках которого дети напишут качества, которыми должны обладать настоящие друзья.
В 13.20 в библиотеке № 17 состоится литературный час «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!». Библиотекарь познакомит детей со стихотворениями Е. Благининой, Н. Саксонской, Г. Остера. Дети услышат отрывки из повестей С.М. Георгиевской «Галина мама» и Л. Воронковой «Что сказала бы мама», вспомнят народные пословицы, поговорки, отгадают загадки.
Торжественные мероприятия подготовлены также в библиотеке № 7, в Центральной городской библиотеке, в библиотеке № 6, в Детской школе искусств им. В.В. Знаменского, в Центре русской культуры, в ДК «Орфей», в ДК «Поиск», и в Молодежном театре «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко.