В Тюмени ко Дню матери подготовлена праздничная программа

Для тюменцев в этот день пройдут тематические встречи в городских библиотеках. Утром в детской библиотеке № 5 прошло праздничное мероприятие «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!». Ребята приняли участие в сценке «Один день из жизни нашей мамы», посоревновались в конкурсе «Когда мамы нет дома» и прочитали стихи о маме.