Александр Моор предложил ввести региональный маткапитал на рождение первого ребёнка

- Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей? С 2012 года порог не менялся! Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это одиннадцать тысяч четыреста сорок семь рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь, - заявил губернатор.