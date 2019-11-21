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Александр Моор предложил ввести региональный маткапитал на рождение первого ребёнка

21 ноября 2019, 07:17
Фото: Правительство Тюменской области
Александр Моор предложил вести региональный маткапитал на рождение первенца
Губернатор Тюменской области предложил вести региональный материнский капитал на рождение первого ребёнка в размере 150 тысяч рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил выделять материнский капитал женщинам, родившим первого ребёнка, в размере 150 тысяч рублей. Эту идею он озвучил сегодня, 21 ноября, во время ежегодного послания.

- Разве справедливо, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет, а как же первый? Ведь на такой шаг молодым семьям решиться труднее всего, - задался вопросом глава региона и пошутил:

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- Главное - начать. Дальше дело пойдёт проще, сам знаю. Поэтому предлагаю, ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребёнка всем женщинам, проживавшим в регионе не менее пяти лет.

Александр Моор сказал, что студенческие семьи будут исключением, их от ценза оседлости справедливо будет освободить. Региональный материнский капитал на третьего и последующего ребёнка поднимется с нынешних 40 тысяч до 100 тысяч рублей

Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка поднимем с нынешних сорока тысяч рублей до ста тысяч.

- Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей? С 2012 года порог не менялся! Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это одиннадцать тысяч четыреста сорок семь рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь, - заявил губернатор.

#Новости#Александр Моор#Общество#Власть#Материнский капитал#Рождаемость#Тюмень#История Тюмени#Виктория Ахремчук
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