Александр Моор предложил ввести региональный маткапитал на рождение первого ребёнка

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил выделять материнский капитал женщинам, родившим первого ребёнка, в размере 150 тысяч рублей. Эту идею он озвучил сегодня, 21 ноября, во время ежегодного послания.
- Разве справедливо, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет, а как же первый? Ведь на такой шаг молодым семьям решиться труднее всего, - задался вопросом глава региона и пошутил:
- Главное - начать. Дальше дело пойдёт проще, сам знаю. Поэтому предлагаю, ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребёнка всем женщинам, проживавшим в регионе не менее пяти лет.
Александр Моор сказал, что студенческие семьи будут исключением, их от ценза оседлости справедливо будет освободить. Региональный материнский капитал на третьего и последующего ребёнка поднимется с нынешних 40 тысяч до 100 тысяч рублей
Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка поднимем с нынешних сорока тысяч рублей до ста тысяч.
- Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей? С 2012 года порог не менялся! Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это одиннадцать тысяч четыреста сорок семь рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь, - заявил губернатор.