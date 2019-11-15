Каждый тюменский ребенок рискует стать токсикоманом

Осенью 2015 года трое учеников одной из тюменских школ решили после уроков подышать газ из зажигалки. Тринадцатилетний школьник сделал это, и ему стало плохо. Медики, приехавшие на место происшествия, в течение некоторого времени пытались спасти ребенка, но безуспешно. Мальчик умер.
Весной прошлого года в деревне Нариманова уже другой 13-летней ребенок умер из-за того, что надышался газом из баллончика.
Две трагедии, связанные с токсикоманией, в сентябре и октябре произошли на Дальнем Востоке в Лесозаводском городском округе. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Уфе в прошлом месяце умерла 14-летняя школьница, надышавшись газом из баллончика, в туалете одного из торговых центров. Ее пытались спасти, но она не пришла в сознание.
И таких примеров, к сожалению, много.
Сниффингом называют вдыхание различных летучих веществ (газообразные и парообразные продукты). Сами по себе эти вещества не являются наркотическими, но относятся к группе психоактивных и могут вызывать зависимость. При их вдыхании понижается содержание кислорода в организме, в том числе в головном мозге. «Держит» каждого по-разному – от 30 секунд до 10 минут.
Врачи говорят, что систематическое кислородное голодание приводит к снижению интеллектуальных способностей и ухудшению памяти ребенка. Что влечет за собой плохую учебу. А если оставить это без внимания, предупреждают доктора, токсическая зависимость перейдет в наркотическую.
При этом, как уверяет руководитель детской наркологической службой Наталья Михайловская, токсикомания не распространена среди тюменских подростков, но добавляет, что единичные случаи есть. По ее словам, это повод для проявления настороженности не только специалистами, но и родителями подростков. Она рекомендует чаще общаться с ребенком, принимать искреннее участие в его жизни, чтобы своевременно заметить ранние изменения в его поведении и самочувствии.
«Психоактивные вещества вызывают серьёзные проблемы со здоровьем, приводят к ухудшению памяти и прочим негативным проблемам. Кроме этого, они несут смертельную опасность для жизни даже при однократном употреблении», – предупреждает Светлана Михайловская.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе тюменской гимназии №1 Елена Азова предположила, что все зависит от контингента образовательного учреждения. Она уверяет, что тема токсикомании не является острой или исключительно важной. По ее словам, ведется профилактические работа, а детей, которые были бы замечены в такой привычке, нет.
«Угрозы всегда есть, потому что наши дети в изолированном мире не живут. Но для нашего контингента, для наших детей это не является темой первостепенного интереса. Для нас это сфера превентивных действий, нежели непосредственно работы с этой проблемой», – сказала Елена Азова.
По мнению депутата городской думы от ЛДПР Дмитрия Елагина, выделяемые 150 тысяч рублей на профилактику наркомании на 700 тысяч жителей областной столицы – это крайне мало. Он считает, что должен быть комплексный подход, специалисты должны ходить в школы, объяснять детям, разговаривать с ними.
«По поводу токсикомании. Я, слава богу, не сталкивался, обращений у меня таких нет. Но я понимаю, о чем вы говорите. Это маленькие детишки, неокрепшие умы. Стадное чувство. Кто-то один взял на слабо, другой начал этим заниматься. Это неправильно. Поэтому у города должен быть комплексный подход. У нас бюджет города 33 млрд рублей, и на это [на проблему наркомании и токсикомании среди детей] закрывать глаза нельзя. Это должен быть комплекс мер, который на сегодняшний день отсутствует. Его нет», – сказал депутат.
По словам исполняющего обязанности главного врача Областного центра профилактики и реабилитации Дмитрия Горбунова, средний возраст детей, обратившихся за помощью с проблемой токсикомании, в 2019 году составил 14,9 лет. Он выделяет три причины, по которым подростки попадают к наркологу: реакция родителей на поведение ребенка, его внешний вид; противоправные действия несовершеннолетних, направленные на поиск денег для приобретения ЛОВ; а также внимание сотрудников школы.
«Почему же дети начинают заниматься токсикоманией. Одной из важных причин является обстановка в семье ребенка. Если дома не все в порядке, подросток, находясь и так в сложном периоде формирования личности, начинает искать поддержки. Не находя ее дома, находит группы детей, где его “понимают и принимают”. Как правило, в этих группах употребляют психоактивные вещества и ЛОВ. И подросток, оказавшись в такой группе, вынужден для соответствия формата группы пробовать ПАВ. Так начинается путь к употреблению психоактивных веществ», – говорит Дмитрий Горбунов.
При этом врач заявил, что риск есть и у детей из благополучных семей.
«Если ребенок не знает и не владеет информацией о психоактивных веществах и вреде их употребления, из интереса может попробовать. Одного раза достаточно, чтоб вызвать интерес к дальнейшему употреблению. К сожалению, одного раза многим бывает достаточно, чтобы погибнуть. Подтверждением этому служат уже не единичные случаи гибели детей и подростков во время употребления токсических веществ», – добавил Горбунов.