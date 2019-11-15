Каждый тюменский ребенок рискует стать токсикоманом

«По поводу токсикомании. Я, слава богу, не сталкивался, обращений у меня таких нет. Но я понимаю, о чем вы говорите. Это маленькие детишки, неокрепшие умы. Стадное чувство. Кто-то один взял на слабо, другой начал этим заниматься. Это неправильно. Поэтому у города должен быть комплексный подход. У нас бюджет города 33 млрд рублей, и на это [на проблему наркомании и токсикомании среди детей] закрывать глаза нельзя. Это должен быть комплекс мер, который на сегодняшний день отсутствует. Его нет», – сказал депутат.