Глава тобольской думы не смог помочь талантливым детям с поездкой на фестиваль

Андрей Ходосевич сообщил педагогам о невозможности финансирования поездки талантливых детей на международный фестиваль за счёт средств городской думы Тобольска.
На личный прием к председателю тобольской гордумы Андрею Ходосевичу пришли педагоги из средней школы № 9.Они попросили оказать материальную помощь для поездки талантливых детей на IV Международный фестиваль хореографического искусства «Гала Конкурс», который пройдет в ноябре 2019 года в Сочи.
По словам педагогов, дети успешно прошли конкурсный отбор и получили приглашение для участия в престижном творческом мероприятии. После этого в школе состоялось родительское собрание, и большинство взрослых хотели бы сопровождать своих детей в поездке. Всего в группу вошли: 21 ребёнок и 20 взрослых человек.
Андрей Ходосевич поблагодарил за прекрасное воспитание детей и развитие их талантов, а также сообщил педагогам о невозможности финансировать поездку за счёт средств гордумы. По его словам, думский бюджет не предусматривает финансирование подобного рода мероприятий, и рекомендовал педагогам обратиться в городской комитет по культуре и туризму, где следует попытаться решить вопрос о финансировании поездки за счёт внебюджетных средств, сообщает Тобольск ру со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Как отмечает интернет-портал, Андрей Ходосевич возглавляет Тобольскую городскую думу шестого созыва с сентября 2015 года. Он возглавляет Тобольское УМН «Транс-НефтьСибирь». Согласно декларации за 2018 год, доходы местного спикера составили почти 9 млн рублей.