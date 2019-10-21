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Глава тобольской думы не смог помочь талантливым детям с поездкой на фестиваль

21 октября 2019, 12:06
Фото: Наш город / 1Mi
Глава тобольской городской думы Андрей Ходосевич не смог помочь талантливым детям поехать на международный фестиваль.

Андрей Ходосевич сообщил педагогам о невозможности финансирования поездки талантливых детей на международный фестиваль за счёт средств городской думы Тобольска.

На личный прием к председателю тобольской гордумы Андрею Ходосевичу пришли педагоги из средней школы № 9.Они попросили оказать материальную помощь для поездки талантливых детей на IV Международный фестиваль хореографического искусства «Гала Конкурс», который пройдет в ноябре 2019 года в Сочи.

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По словам педагогов, дети успешно прошли конкурсный отбор и получили приглашение для участия в престижном творческом мероприятии. После этого в школе состоялось родительское собрание, и большинство взрослых хотели бы сопровождать своих детей в поездке. Всего в группу вошли: 21 ребёнок и 20 взрослых человек.

Андрей Ходосевич поблагодарил за прекрасное воспитание детей и развитие их талантов, а также сообщил педагогам о невозможности финансировать поездку за счёт средств гордумы. По его словам, думский бюджет не предусматривает финансирование подобного рода мероприятий, и рекомендовал педагогам обратиться в городской комитет по культуре и туризму, где следует попытаться решить вопрос о финансировании поездки за счёт внебюджетных средств, сообщает Тобольск ру со ссылкой на пресс-службу гордумы.

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Как отмечает интернет-портал, Андрей Ходосевич возглавляет Тобольскую городскую думу шестого созыва с сентября 2015 года. Он возглавляет Тобольское УМН «Транс-НефтьСибирь». Согласно декларации за 2018 год, доходы местного спикера составили почти 9 млн рублей.

#Новости#Культура#Общество#Власть#Тобольск#Виктория Ахремчук
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