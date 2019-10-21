Глава тобольской думы не смог помочь талантливым детям с поездкой на фестиваль

Андрей Ходосевич поблагодарил за прекрасное воспитание детей и развитие их талантов, а также сообщил педагогам о невозможности финансировать поездку за счёт средств гордумы. По его словам, думский бюджет не предусматривает финансирование подобного рода мероприятий, и рекомендовал педагогам обратиться в городской комитет по культуре и туризму, где следует попытаться решить вопрос о финансировании поездки за счёт внебюджетных средств, сообщает Тобольск ру со ссылкой на пресс-службу гордумы.