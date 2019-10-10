Вопрос о зарплате помощникам рассмешил депутатов Тюменской облдумы

До этого депутаты обсудили стоимость патентов для рабочих мигрантов. В 2020 году они поднимутся на 272 рубля до 5741.
В ходе обсуждения Богдан Богославец отметил, что выплаты помощникам не повышались уже давно. Его слова рассмешили коллег. Между тем парламентарий отметил, что «скоро на тюменских стройках работать некому будет»» и высказался резко против роста стоимости патента, сообщает корреспондент «Наш города».
Отмечается, что в прошлом году Тюменская область получила почти млрд рублей в качестве выплат от иностранных рабочих. В 2019 году эта сумма снизится почти на 20%.
В мае 2019 года областные власти заявили, что в Тобольске и его пригородах находится 32 тыс. мигрантов. Это вызвано завершающим этапом строительства «Запсибнефтехима».