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Вопрос о зарплате помощникам рассмешил депутатов Тюменской облдумы

10 октября 2019, 11:14
Фото: pixabay.com
Депутат Тюменской облдумы Богдан Богославец предложил поднять выплаты помощникам парламентариев. Инициатива прозвучала на заседании комитета по бюджету.
Сюжет
Тюмень

До этого депутаты обсудили стоимость патентов для рабочих мигрантов. В 2020 году они поднимутся на 272 рубля до 5741.

В ходе обсуждения Богдан Богославец отметил, что выплаты помощникам не повышались уже давно. Его слова рассмешили коллег. Между тем парламентарий отметил, что «скоро на тюменских стройках работать некому будет»» и высказался резко против роста стоимости патента, сообщает корреспондент «Наш города».

Отмечается, что в прошлом году Тюменская область получила почти млрд рублей в качестве выплат от иностранных рабочих. В 2019 году эта сумма снизится почти на 20%.

В Тобольске 32 тыс. мигрантов. В 2018 году их было 14 тыс.
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В мае 2019 года областные власти заявили, что в Тобольске и его пригородах находится 32 тыс. мигрантов. Это вызвано завершающим этапом строительства «Запсибнефтехима».

#Новости#Депутаты#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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