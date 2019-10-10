Вопрос о зарплате помощникам рассмешил депутатов Тюменской облдумы

В ходе обсуждения Богдан Богославец отметил, что выплаты помощникам не повышались уже давно. Его слова рассмешили коллег. Между тем парламентарий отметил, что «скоро на тюменских стройках работать некому будет»» и высказался резко против роста стоимости патента, сообщает корреспондент «Наш города».