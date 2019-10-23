Тюменские подростки неделю «обстреливают» камнями автобусы

По словам пассажирки, инцидент произошел около 19:30. Автобус ещё не успел отъехать, как в окно влетел камень. В результате чего женщина получила травму головы. В этот момент водитель остановился. Выскочивший из транспортного средства молодой человек задержал злоумышленников. Он затащил их в автобус и ушел.
Отмечается, что школьникам было на вид 13-14 лет, и вели они себя неадекватно. Пассажиры вызвали полицию, но до их приезда молодые люди скрылись с места происшествия.
Подобный случай произошел в областной столице 16 октября. Подросток кидал камни в автобусы, молодого человека удалось задержать. По информации МВД, он неоднократно портил городской транспорт.