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Тюменские подростки неделю «обстреливают» камнями автобусы

23 октября 2019, 12:13
Фото: pixabay.com
За неделю тюменские подростки дважды «обстреляли» камнями городские автобусы. Очередное происшествие произошло 22 октября на улице Луначарского.
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Тюмень

По словам пассажирки, инцидент произошел около 19:30. Автобус ещё не успел отъехать, как в окно влетел камень. В результате чего женщина получила травму головы. В этот момент водитель остановился. Выскочивший из транспортного средства молодой человек задержал злоумышленников. Он затащил их в автобус и ушел.

Отмечается, что школьникам было на вид 13-14 лет, и вели они себя неадекватно. Пассажиры вызвали полицию, но до их приезда молодые люди скрылись с места происшествия.

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Подобный случай произошел в областной столице 16 октября. Подросток кидал камни в автобусы, молодого человека удалось задержать. По информации МВД, он неоднократно портил городской транспорт.

#Новости#Автобусы#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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