Стекла в тюменских автобусах бил 12-летний хулиган

Один из последних случаев произошел 14 октября в районе остановки ПМК 8. Тогда очевидцы решили, что в автобус выстрелили. Из-за сильных повреждений стекла пассажиры общественного транспорта предполагали, что стреляли не из пневматического оружия, а из огнестрельного. Однако после задержания ребенка выяснилось, что это не совсем так.
Как оказалось, мальчик кидал в проезжающие автобусы камнями. Один из них разбил стекло и чуть не попал в пассажиров.
В полиции также рассказали, что разбитое стекло в автобусе, это не единственное деяние малолетнего хулигана. Его родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына.
В отношении мальчика вынесено представление о принятии мер воспитательного характера.