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Стекла в тюменских автобусах бил 12-летний хулиган

17 октября 2019, 04:28
Фото: «ЧС Тюмень»
Вандализм
Полиции Тюмени удалось установить личность злоумышленника, который бил стекла в городских автобусах. Им оказался 12-летний мальчик.
Сюжет
Тюмень

Один из последних случаев произошел 14 октября в районе остановки ПМК 8. Тогда очевидцы решили, что в автобус выстрелили. Из-за сильных повреждений стекла пассажиры общественного транспорта предполагали, что стреляли не из пневматического оружия, а из огнестрельного. Однако после задержания ребенка выяснилось, что это не совсем так.

Как оказалось, мальчик кидал в проезжающие автобусы камнями. Один из них разбил стекло и чуть не попал в пассажиров.

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В полиции также рассказали, что разбитое стекло в автобусе, это не единственное деяние малолетнего хулигана. Его родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына.

В отношении мальчика вынесено представление о принятии мер воспитательного характера.

#Новости#Тюменская область#Вандализм#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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