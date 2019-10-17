Стекла в тюменских автобусах бил 12-летний хулиган

Один из последних случаев произошел 14 октября в районе остановки ПМК 8. Тогда очевидцы решили, что в автобус выстрелили. Из-за сильных повреждений стекла пассажиры общественного транспорта предполагали, что стреляли не из пневматического оружия, а из огнестрельного. Однако после задержания ребенка выяснилось, что это не совсем так.