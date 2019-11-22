Тюменские чиновники занятия в коридорах считают инновационным подходом к образованию

По словам тюменского активиста Анатолия Княжева, он с другими родителями детей, которые учатся в 30-й школе, неоднократно встречался с представителями департамента образования, который возглавляет Вячеслав Воронцов. Там считают, что все хорошо, а занятия в рекреации - это новый подход к обучению.
«В школе прошло несколько собраний, на которых мы постоянно задаем вопрос, когда откроется 1-й корпус школы, который расположен возле сквера Комсомольский?», - рассказывает Анатолий Княжев.
По его словам, 1 сентября школа была не готова к приему учащихся, родители стали возмущаться, поскольку за целый год в 30-й школе не было сделано ничего.
«Целый год она была закрыта. Чиновники оправдываются тем, что там затянули экспертизу. Неизвестно, кто виноват, но только не департамент образования Тюмени. Мы не виноваты, поднялся НДС на 2%, из-за этого. Денег оказалось мало и поэтому ничего не получилось», - продолжает активист.
После критики тюменских активистов и родителей, чиновники зашевелились. Во 2-м корпусе начались небольшие ремонтные работы. Однако, 1-й корпус опять под вопросом. Тем не менее, к 1 сентября 2020 года его обещали отремонтировать. Хотя на последнем собрании говорили менее уверенно, опасаясь, что подрядчик может подвести.
За 10 месяцев высотки в Тюмени строят, а отремонтировать трехэтажную школу наши чиновники не в состоянии.
«Из того, что сделали – это отремонтировали два туалета, поменяли линолеум, пару парт и стульев завезли и говорят, что в школу вложили 5 миллионов», - уточняет Анатолий Княжев.
Тюменский активист спросил у заместителя директора городского департамента по хозяйственной части, где его ребенок учится.
«Он мне ответил, а кто ты такой, чтобы мне эти вопросы задавать?», - говорит Княжев.
В центральном холле два класса отгородили небольшой перегородкой, там и шум, и другие учащиеся с преподавателями мимо передвигаются. Заниматься там невозможно. Однако, департамент образования Тюмени такое положение дел ничуть не смущает, там говорят, что нужно ровняться на финский опыт. Там, якобы учатся в одном классе по 70 школьников. И это современный подход.