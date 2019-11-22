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Тюменские чиновники занятия в коридорах считают инновационным подходом к образованию

22 ноября 2019, 10:38
Фото: скриншот видео Вконтакте
В школе №30 корпус 2 на улице Мира, дом 14 занятия проходят, как в Финляндии. Во всяком случае, в этом уверены в департаменте образования Тюмени. В действительности учебное заведение переполнено, а дети занимаются в коридорах и рекреациях.
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Тюмень

По словам тюменского активиста Анатолия Княжева, он с другими родителями детей, которые учатся в 30-й школе, неоднократно встречался с представителями департамента образования, который возглавляет Вячеслав Воронцов. Там считают, что все хорошо, а занятия в рекреации - это новый подход к обучению.

«В школе прошло несколько собраний, на которых мы постоянно задаем вопрос, когда откроется 1-й корпус школы, который расположен возле сквера Комсомольский?», - рассказывает Анатолий Княжев.

По его словам, 1 сентября школа была не готова к приему учащихся, родители стали возмущаться, поскольку за целый год в 30-й школе не было сделано ничего.

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«Целый год она была закрыта. Чиновники оправдываются тем, что там затянули экспертизу. Неизвестно, кто виноват, но только не департамент образования Тюмени. Мы не виноваты, поднялся НДС на 2%, из-за этого. Денег оказалось мало и поэтому ничего не получилось», - продолжает активист.

После критики тюменских активистов и родителей, чиновники зашевелились. Во 2-м корпусе начались небольшие ремонтные работы. Однако, 1-й корпус опять под вопросом. Тем не менее, к 1 сентября 2020 года его обещали отремонтировать. Хотя на последнем собрании говорили менее уверенно, опасаясь, что подрядчик может подвести.

За 10 месяцев высотки в Тюмени строят, а отремонтировать трехэтажную школу наши чиновники не в состоянии.

«Из того, что сделали – это отремонтировали два туалета, поменяли линолеум, пару парт и стульев завезли и говорят, что в школу вложили 5 миллионов», - уточняет Анатолий Княжев.

Тюменский активист спросил у заместителя директора городского департамента по хозяйственной части, где его ребенок учится.

«Он мне ответил, а кто ты такой, чтобы мне эти вопросы задавать?», - говорит Княжев.

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В центральном холле два класса отгородили небольшой перегородкой, там и шум, и другие учащиеся с преподавателями мимо передвигаются. Заниматься там невозможно. Однако, департамент образования Тюмени такое положение дел ничуть не смущает, там говорят, что нужно ровняться на финский опыт. Там, якобы учатся в одном классе по 70 школьников. И это современный подход.

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