Тюменские чиновники занятия в коридорах считают инновационным подходом к образованию

В центральном холле два класса отгородили небольшой перегородкой, там и шум, и другие учащиеся с преподавателями мимо передвигаются. Заниматься там невозможно. Однако, департамент образования Тюмени такое положение дел ничуть не смущает, там говорят, что нужно ровняться на финский опыт. Там, якобы учатся в одном классе по 70 школьников. И это современный подход.