Тюменские власти построят школу в ЖК «Звездный городок» за миллиард рублей

Сообщается, что здание будет вмещать почти 1200 детей, проект учебного заведения разработан тюменской компанией ООО «Ростпроект». Школа будет состоять из трёх блоков. Высота потолков составит почти 4 метра.
Более того, для нужд учебного заведения построят котельную и благоустроят территорию. Здание должно быть готово к 15 октября 2021 года. Все желающие могут подать заявки до 25 ноября, сообщает Znak.com.
Проектировщики готовят проект учебного заведения на 1200 человек в «Ново-Патрушево». В настоящее время дети вынуждены ездить в школу № 65 на автобусе.