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Тюменские власти построят школу в ЖК «Звездный городок» за миллиард рублей

19 ноября 2019, 11:59
Фото: 1Mi
В Тюмени объявлен конкурс на строительство школы в ЖК «Звездный городок». Цена контракта – 1,1 млрд рублей.
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Тюмень

Сообщается, что здание будет вмещать почти 1200 детей, проект учебного заведения разработан тюменской компанией ООО «Ростпроект». Школа будет состоять из трёх блоков. Высота потолков составит почти 4 метра.

Более того, для нужд учебного заведения построят котельную и благоустроят территорию. Здание должно быть готово к 15 октября 2021 года. Все желающие могут подать заявки до 25 ноября, сообщает Znak.com.

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Проектировщики готовят проект учебного заведения на 1200 человек в «Ново-Патрушево». В настоящее время дети вынуждены ездить в школу № 65 на автобусе.

#Новости#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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