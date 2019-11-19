Заболели десятки человек: в школах Тюмени ввели карантин по пневмонии

В двух учебных заведениях Тюмени медики обнаружили у детей острый гастроэнтерит и энтеровирусную инфекцию. В шести школах карантин из-за внебольничной пневмонии.
В учебных заведениях действует кабинетное обучение. Всего пневмонией заболели 39 человек. На данный момент ограничения в занятиях действуют в школах № 7, 13, 16, 30, 37 и 94. В 2018 году пневмонией в городе переболели 200 человек, сообщает 72.ру.
Роспотребнадзор ввел карантин в школе № 13 в Тарманах. С начала года пневмонией заболели 10 учеников.