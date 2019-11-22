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В Тюмени вдоль дорог появились штендеры с обращениями к власти

22 ноября 2019, 09:53
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени вдоль дорог появились штендеры с обращениями к власти.
Таким образом инициативная группа жителей, выступающая против планов властей по возведению развязки и обхода вблизи частных домов, решила привлечь внимание к проблемам.

Утром на Червишевском тракте и на нескольких улицах в Комарово, Патрушева и Тюменской слободе появились штендеры красного цвета. На них местные жители записали обращения к властям. Так инициативная группа, выступающая против строительства развязки и обхода вблизи частных домов, решила привлечь внимание к проблемам, сообщает 72.RU.

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Всего было установлено десять щитов. В Патрушева два из них уже убрали полицейские. Недавно жителей Комарово во второй раз не приняли иск к областному Правительству. Активисты в судебном порядке пытаются отстоять свои права и защитить памятник природы «Тополя».

Напомним, что 12 ноября в прямом эфире программы «Час с губернатором» глава Тюменской области сказал, что если договориться с жителями, выступающими против строительства развязки на Червишевском тракте, не удастся, власти примут решение по большинству голосов.

#Новости#Строительство#Общество#Дороги#Тюмень#Виктория Ахремчук
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