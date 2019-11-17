Губернатор прокомментировал ситуацию с новой транспортной развязкой в Тюмени

Губернатор отмечает, что рад тому, что ситуация пошла по такому пути, это означает, что горожане интересуются благоустройством. Те, кто проживает в Патрушева и в Ожогина сначала выступали против. Строительство дороги было остановлено. Потом с просьбой о возобновлении строительства к губернатору обратились жители «Тюменской слободы». Была создана рабочая группа по обсуждению концепции развязки.