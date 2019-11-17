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Губернатор прокомментировал ситуацию с новой транспортной развязкой в Тюмени

17 ноября 2019, 13:44
Фото: Наш город / 1Mi
Губернатор прокомментировал ситуацию с новой транспортной развязкой в Тюмен
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию со строительством новой развязки между Червишевским и Московским трактами.

Во время передачи «Час с губернатором» глава тюменского региона Александр Моор прокомментировал ситуацию со строительством новой развязки между Червишевским и Московским трактами. Строительство этой развязки, по словам главы региона, «научило» власти разговаривать с горожанами.

Губернатор отмечает, что рад тому, что ситуация пошла по такому пути, это означает, что горожане интересуются благоустройством. Те, кто проживает в Патрушева и в Ожогина сначала выступали против. Строительство дороги было остановлено. Потом с просьбой о возобновлении строительства к губернатору обратились жители «Тюменской слободы». Была создана рабочая группа по обсуждению концепции развязки.

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«Это хороший опыт и повод научить власти разговаривать с жителями», - подчеркнул губернатор.

Также Александр Моор отметил, что любой проект находит как противников, так и сторонников. Поэтому важно договориться и принять решение, которое устроит большинство. В случае с развязкой горожане и власти и попробуют найти компромисс.

«Развитие города не может и не должно останавливаться», - отметил Александр Моор.

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