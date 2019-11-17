Губернатор прокомментировал ситуацию с новой транспортной развязкой в Тюмени

Во время передачи «Час с губернатором» глава тюменского региона Александр Моор прокомментировал ситуацию со строительством новой развязки между Червишевским и Московским трактами. Строительство этой развязки, по словам главы региона, «научило» власти разговаривать с горожанами.
Губернатор отмечает, что рад тому, что ситуация пошла по такому пути, это означает, что горожане интересуются благоустройством. Те, кто проживает в Патрушева и в Ожогина сначала выступали против. Строительство дороги было остановлено. Потом с просьбой о возобновлении строительства к губернатору обратились жители «Тюменской слободы». Была создана рабочая группа по обсуждению концепции развязки.
«Это хороший опыт и повод научить власти разговаривать с жителями», - подчеркнул губернатор.
Также Александр Моор отметил, что любой проект находит как противников, так и сторонников. Поэтому важно договориться и принять решение, которое устроит большинство. В случае с развязкой горожане и власти и попробуют найти компромисс.
«Развитие города не может и не должно останавливаться», - отметил Александр Моор.