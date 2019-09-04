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Развязку на Мельникайте в Тюмени построят в 2020 году после оформления участков

4 сентября 2019, 10:25
Фото: ВКонтакте
Дорожная развязка на перекрестке улиц Мельникайте и Дамбовской откроется в следующем году. Данное заявление сделал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов 4 сентября.
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Тюмень

Изначально объект планировали сдать до конца 2019 года. Проблема возникла из-за неправильного оформления земельных участков. На данный момент собственникам земли помогают с оформлением необходимых документов для изъятия участков и выплату компенсации.

Заместитель главы региона Сергей Шустов рассказал о завершении работ по расширению улицы Мельникайте от реки Тура, до улицы Дружбы. В этом году запланированы торги и выбор подрядчика. Завершение работ ожидается в ноябре 2020 года. Необходимая документация для укладки асфальта разработана.

Ещё один проблемный участок – расширение ТКАД около деревни Комарово. Региональные власти обещали пересмотреть планы строительства развязки, результату будут известны через полгода.

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