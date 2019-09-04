Развязку на Мельникайте в Тюмени построят в 2020 году после оформления участков

Заместитель главы региона Сергей Шустов рассказал о завершении работ по расширению улицы Мельникайте от реки Тура, до улицы Дружбы. В этом году запланированы торги и выбор подрядчика. Завершение работ ожидается в ноябре 2020 года. Необходимая документация для укладки асфальта разработана.