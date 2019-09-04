Развязку на Мельникайте в Тюмени построят в 2020 году после оформления участков

Изначально объект планировали сдать до конца 2019 года. Проблема возникла из-за неправильного оформления земельных участков. На данный момент собственникам земли помогают с оформлением необходимых документов для изъятия участков и выплату компенсации.
Заместитель главы региона Сергей Шустов рассказал о завершении работ по расширению улицы Мельникайте от реки Тура, до улицы Дружбы. В этом году запланированы торги и выбор подрядчика. Завершение работ ожидается в ноябре 2020 года. Необходимая документация для укладки асфальта разработана.
Ещё один проблемный участок – расширение ТКАД около деревни Комарово. Региональные власти обещали пересмотреть планы строительства развязки, результату будут известны через полгода.