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Источники подтвердили связь обыска в здании УМВД с Юрием Алтыновым

21 ноября 2019, 12:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi / 1Mi
Источники подтвердили связь обыска в здании УМВД с Юрием Алтыновым
Источник подтвердил утренние обыски в здании Тюменского УМВД и квартире Юрия Алтынова сотрудниками ФСБ.
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УМВД

Источник «Нашего города» подтвердил утренние обыски в здании областного УМВД. По словам собеседника, обыски проводились сотрудниками ФСБ.

Пришли утром, шерстят все здание. Что ищут — не понятно. Из кабинета Алтынова вынесли какие-то бумаги и компьютер. Из квартиры, насколько мне известно, изъяли технику. Проверки идут еще в нескольких отделах, но там уже не ФСБ, а следователи и опера приезжие

Источник сообщил, что в ходе обысков были изъяты бумаги и техника, также проверки проходят и в ряде других подразделений полиции. Помимо ФСБ в мероприятии участвую сотрудники ГСУ СК РФ из Екатеринбурга. Точную причину визита собеседник назвать затрудняется.

Обновлено: появились сведения о том, что генерал-майор Юрий Алтынов в сопровождении сотрудников ФСБ был доставлен в СУ СК РФ по особо важным делам.

Обновлено 23:05: Юрий Алтынов задержан до суда, где решат вопрос о мере пресечения. По имеющейся информации, меру пресечения изберут завтра, 22 ноября.

Получить официальный комментарий от областного УМВД не удалось — пресс-служба не отвечает на звонки редакции.

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