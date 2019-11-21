Источники подтвердили связь обыска в здании УМВД с Юрием Алтыновым

Пришли утром, шерстят все здание. Что ищут — не понятно. Из кабинета Алтынова вынесли какие-то бумаги и компьютер. Из квартиры, насколько мне известно, изъяли технику. Проверки идут еще в нескольких отделах, но там уже не ФСБ, а следователи и опера приезжие