Калужский медведь получил посылку из Тюмени

Писатель Алексей Калугин отправил посылку из Тюмени медведю Мансуру, который живёт на аэродроме Орешкино в Калужской области. В посылке были гранаты, орехи, финики и сгущёнка. Медведь с интересом отнёсся к посылке, открыл её и распробовал лакомства. Особенно ему понравились грецкие орехи. Среди людей Мансур живёт давно. Ему регулярно отправляют подарки со всей России. Также Мансур с помощью своего куратора стал блогером и стримером. Например, сейчас подписчики наблюдают, как животное впадает в спячку.