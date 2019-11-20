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Калужский медведь получил посылку из Тюмени

20 ноября 2019, 09:36
Фото: https://vk.com/mansurbear
Калужский медведь получил посылку из Тюмени
Медведю Мансуру, который живёт на аэродроме Орешкино в Калужской области, писатель Алексей Калугин отправил посылку из Тюмени.
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Писатель Алексей Калугин отправил посылку из Тюмени медведю Мансуру, который живёт на аэродроме Орешкино в Калужской области. В посылке были гранаты, орехи, финики и сгущёнка. Медведь с интересом отнёсся к посылке, открыл её и распробовал лакомства. Особенно ему понравились грецкие орехи. Среди людей Мансур живёт давно. Ему регулярно отправляют подарки со всей России. Также Мансур с помощью своего куратора стал блогером и стримером. Например, сейчас подписчики наблюдают, как животное впадает в спячку.

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