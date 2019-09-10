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Алтайский медведь прогнал тюменских туристов и съел приготовленный суп

10 сентября 2019, 12:55
Фото: pixabay.com
Семейная пара из Тюмени решила отдохнуть в Алтайском заповеднике. Им пришлось спасаться на лодке от медведя, который прогнал людей и съел всю еду.
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Туризм

Инцидент произошел вблизи Телецкого озера. Тюменцы поздно вечером причалили к берегу и разбили палатку, при этом они не получали разрешения на посещение охраняемой территории.

Туристы начали готовить ужин и через некоторое время увидели приближающегося из темноты медведя. Они запрыгнули обратно в лодку и отправились в зону турбазы Эстюба. В общей сложности они в вечернее время проплыли 12 километров.

Через некоторое время специалисты прибыли на место инцидента. По их словам медведь был молодым – около 4 лет. Он доел суп из котелка и вытащил спальник из палатки. Отмечается, что выход животного к туристам здесь редкое событие, более того зверя редко можно увидеть на берегу.

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