Алтайский медведь прогнал тюменских туристов и съел приготовленный суп

Инцидент произошел вблизи Телецкого озера. Тюменцы поздно вечером причалили к берегу и разбили палатку, при этом они не получали разрешения на посещение охраняемой территории.
Туристы начали готовить ужин и через некоторое время увидели приближающегося из темноты медведя. Они запрыгнули обратно в лодку и отправились в зону турбазы Эстюба. В общей сложности они в вечернее время проплыли 12 километров.
Через некоторое время специалисты прибыли на место инцидента. По их словам медведь был молодым – около 4 лет. Он доел суп из котелка и вытащил спальник из палатки. Отмечается, что выход животного к туристам здесь редкое событие, более того зверя редко можно увидеть на берегу.