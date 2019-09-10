Алтайский медведь прогнал тюменских туристов и съел приготовленный суп

Через некоторое время специалисты прибыли на место инцидента. По их словам медведь был молодым – около 4 лет. Он доел суп из котелка и вытащил спальник из палатки. Отмечается, что выход животного к туристам здесь редкое событие, более того зверя редко можно увидеть на берегу.