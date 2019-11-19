Тюменцам пояснили при какой температуре отменят школьные занятия

Узнать об актированных днях школьники и их родители смогут на портале администрации города Тюмени. С 14 ноября тюменская администрация начала ежедневную публикацию данных об отмене или неотмене школьных занятий. Для первой смены публиковать информацию будут в 6:30 утра, и в 11:00 - для второй.
Кроме того, с 6:30 до 8 часов для первой смены и с 11:00 до 15:00 часов для второй информацию об актированных днях будут сообщать в эфире городских радиостанций.
Узнать об отмене занятий можно в центре информирования населения городской администрации по телефону 45-15-20.
Параметры погодных условий, при которых отменят школьные уроки, остались прежними:
- температура воздуха – ниже -30 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с, в школу не идут 1-4 классы
- температура воздуха - ниже -35 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с, в школу не идут 1-9 классы
- температура воздуха – ниже -40 градусов, порывы ветра меньше 2 м/с, в школу не идут 1-11 классы
- температура воздуха – ниже -25, порывы ветра более 2 м/с, в школу не идут 1-4 классы
- температура воздуха – ниже – 30, порывы ветра более 2 м/с, в школу не идут 1-9 классы
- температура воздуха – ниже -35, порывы ветра более 2 м/с, в школу не идут 1-11 классы.
Для тех школьников, которые всё же придут в школу, дежурные учителя проведут консультации по предметам и внеклассные мероприятия.