Тюменцам пояснили при какой температуре отменят школьные занятия

Узнать об актированных днях школьники и их родители смогут на портале администрации города Тюмени. С 14 ноября тюменская администрация начала ежедневную публикацию данных об отмене или неотмене школьных занятий. Для первой смены публиковать информацию будут в 6:30 утра, и в 11:00 - для второй.