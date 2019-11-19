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На тюменской трассе спасли замерзающих людей

19 ноября 2019, 08:06
Фото: Наш город / 1Mi
Резкое похолодание вызвало череду ЧП на дорогах Тюменской области
С 18 на 19 ноября в Тюменской области резко похолодало, что принесло немало неудобств жителям региона.
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Тюмень

С 18 на 19 ноября в Тюменской области резко похолодало, что принесло немало неудобств жителям региона. К примеру, в Уватском районе температура воздуха понизилась до -30. В некоторых муниципальных образованиях из-за сильного ветра было зафиксировано -36 градусов.

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Резкое понижение температуры отразилось на транспортном движении близ Уватского района на автотрассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

У автомобиля "Фольксваген Минивэн" сломалась ступица. В иномарке находились 8 человек. Их на транспорте МЧС доставили в ближайшую гостиницу.

Далее мобильный пункт обогрева продолжил работу на участках федеральной трассы. 19 ноября в 3:40 помощь понадобилась водителю автобуса, следовавшего по маршруту Омск – Ханты-Мансийск. У автобуса замерзла воздушная система, из-за чего не функционировали пневмоагрегаты автобуса (тормозная система, сцепление и пневмоподвеска). В автобусе ехали 8 пассажиров. После прибытия пункта обогрева 140-й пожарно-спасательной части, за 40 минут, автобус привели в порядок и отправили по маршруту.

19 ноября в 9:41 от очевидцев поступил сигнал о том, что на примыкающей к федеральной автотрассе близ посёлка Демьянка дороге, горит моторный отсек автобуса. Автобус следовал по маршруту Сургут - п. Демьянка, без пассажиров. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, ущерб причины возгорания предстоит установить.

Всех водителей предупреждают, что перед выездом на дальнее расстояние, необходимо проверить исправность своего автотранспорта, взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей и тёплые вещи, а также заправить машину зимним топливом. Телефоны для экстренной помощи - 01, 101 или 112 (для абонентов мобильной связи).

#Новости#Уватский район#Тюменская область#МЧС#ЧП#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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