На тюменской трассе спасли замерзающих людей

Всех водителей предупреждают, что перед выездом на дальнее расстояние, необходимо проверить исправность своего автотранспорта, взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей и тёплые вещи, а также заправить машину зимним топливом. Телефоны для экстренной помощи - 01, 101 или 112 (для абонентов мобильной связи).