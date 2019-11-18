В Екатеринбурге на форуме Internet Expo бизнесмены поделятся опытом работы.

Крупнейший на Урале форум про цифровые технологии для бизнеса пройдет 29 и 30 ноября в Екатеринбурге. Предпринимателям, маркетологам и специалистам цифровой индустрии продемонстрируют возможности цифровых технологий для бизнеса. В рамках форума откроется большая выставка компаний-подрядчиков, демо-зоны, а также участников ждет насыщенная деловая программа, которая состоит из 4 залов для докладов и дискуссий.