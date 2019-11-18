В Екатеринбурге на форуме Internet Expo бизнесмены поделятся опытом работы.

Крупнейший на Урале форум про цифровые технологии для бизнеса пройдет 29 и 30 ноября в Екатеринбурге. Предпринимателям, маркетологам и специалистам цифровой индустрии продемонстрируют возможности цифровых технологий для бизнеса. В рамках форума откроется большая выставка компаний-подрядчиков, демо-зоны, а также участников ждет насыщенная деловая программа, которая состоит из 4 залов для докладов и дискуссий.
Организаторы мероприятия запланировали 8 конференций на разные темы: «Успешный старт бизнеса в цифровой реальности», «Реклама и продвижение», «Автоматизация и рост бизнеса», « Digital-продажи», «Социальные сети и таргетированная реклама», «Продающий сайт, SEO, контекст», «Контент-маркетинг, PR, работа со СМИ», «Дизайн, интерфейсы UX».
В течение двух дней 100 экспертов поделятся самыми современными инструментами интернет-маркетинга, управления и автоматизации бизнеса. Участники форума – это владельцы и руководители бизнеса, специалисты по рекламе и PR, сотрудники рекламных, диджитал агентств и все, кто хочет развивать продажи в интернете.
Первых 1000 зарегистрировавшихся участников ждут бесплатные билеты по квоте от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Чтобы получить билеты для себя и коллег, необходимо перейти на сайт www.iExpoUral.ru и заполнить специальную анкету, которая находится под платными вариантами участия.
Форум проводиться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Его организаторами выступают Центр событий Web2win и агентство интернет-маркетинга ТитанСофт.