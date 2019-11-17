В Тюмени обсудили проблему недоношенных детей

Недоношенный ребёнок – это не ребёнок, которому нужно набрать вес, это ребёнок, который нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Родителям важно понять суть этой проблемы и не торопить события. Не сразу получится наладить процесс развития ребёнка так, чтобы он рос как ребёнок, родившийся в срок. Иногда даже если есть положительная динамика в выхаживании недоношенного малыша, в любой момент что-то может пойти не так.