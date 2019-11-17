В Тюмени обсудили проблему недоношенных детей

Сегодня в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Этот праздник был учреждён, чтобы привлечь внимание к проблеме детей, рождённых на 22-ой неделе беременности.
Главный врач тюменского госпиталя «Мать и дитя» Татьяна Ербактанова рассказала изданию 72.ru о том, как в Тюменской области выхаживают недоношенных детей.
«Недоношенный ребёнок – это не просто маленький ребёнок с весом 500 грамм. У такого ребёнка в организме не полностью сформировались и созрели различные органы и системы: дыхание, пищеварение, терморегуляция», - отметил эксперт.
Зачастую таких детей ожидают тяжелые проблемы со здоровьем, вплоть до инвалидности, а иногда недоношенный ребёнок может и не выжить.
7 ноября в Москве состоялась конференция «Здоровье женщины: от прошлого к будущему», на которой была представлена статистика об увеличении выживаемости недоношенных детей в России. Связано это с тем, что значительно улучшилось качество помощи, которую оказывают женщинам с преждевременными родами.
Как сообщает далее в своём интервью доктор Ербактанова, выходить недоношенного младенца можно в учреждениях третьего уровня. Такими учреждениями являются федеральные институты и перинатальные центры. Такие больницы оснащены специальным оборудованием и детской реанимацией.
В Тюменской области есть два учреждения третьего типа и оба находятся в городе Тюмени. Речь идёт о госпитале «Мать и дитя» и Перинатальном центре.
Недоношенных детей и женщин с ранними родами из районных центров или отдалённых городов региона доставляют в Тюмень на транспорте медицинских катастроф.
Государство выделяет квоты на выхаживание недоношенного ребёнка. Если усреднить сумму, необходимую для ухода за таким малышом, то понадобится около 500 тыс. рублей, а иногда и 1 млн рублей. «Зависит от региона и срока недоношенности», - подчёркивает эксперт.
Недоношенный ребёнок – это не ребёнок, которому нужно набрать вес, это ребёнок, который нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Родителям важно понять суть этой проблемы и не торопить события. Не сразу получится наладить процесс развития ребёнка так, чтобы он рос как ребёнок, родившийся в срок. Иногда даже если есть положительная динамика в выхаживании недоношенного малыша, в любой момент что-то может пойти не так.