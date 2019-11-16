Тюменцев приглашают поддержать акцию в честь Всемирного дня недоношенных детей

17 ноября в России состоятся мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» проводит акцию #мненефиолетово. В акции в этом году, наряду ещё с 34 регионами, участвует Тюменская область.
По случаю завтра вечером в Тюмени на фасаде здания музея Исторический парк «Россия - моя история» включат подсветку фиолетового цвета.
Фиолетовый цвет символизирует сострадание, открытость и надежду, а также является официальным цветом Благотворительного фонда «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах.
Организаторы акции призывают распространять в социальных сетях фото с подсвеченными объектами под хештегом #мненефиолетово.