Тюменцев приглашают поддержать акцию в честь Всемирного дня недоношенных детей

17 ноября в России состоятся мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» проводит акцию #мненефиолетово. В акции в этом году, наряду ещё с 34 регионами, участвует Тюменская область.