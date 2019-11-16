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Тюменцев приглашают поддержать акцию в честь Всемирного дня недоношенных детей

16 ноября 2019, 04:54
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцев приглашают поддержать акцию в честь Всемирного дня недоношенных де
17 ноября в России акцией #мненефиолетово отметят Всемирный день недоношенных детей.
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Тюмень

17 ноября в России состоятся мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» проводит акцию #мненефиолетово. В акции в этом году, наряду ещё с 34 регионами, участвует Тюменская область.

По случаю завтра вечером в Тюмени на фасаде здания музея Исторический парк «Россия - моя история» включат подсветку фиолетового цвета.

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Фиолетовый цвет символизирует сострадание, открытость и надежду, а также является официальным цветом Благотворительного фонда «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах.

Организаторы акции призывают распространять в социальных сетях фото с подсвеченными объектами под хештегом #мненефиолетово.

#Новости#Тюменская область#Акция#Недоношенные дети#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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