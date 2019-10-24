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В депздраве Тюменской области рассказали о состоянии отравившихся пациентов

24 октября 2019, 08:54
Фото: Наш город / 1Mi
В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали ситуацию с массовым отравлением под Тобольском и рассказали о состоянии пациентов, находящихся в больницах.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали о ситуации с массовым отравлением в деревне под Тобольском и прокомментировали состояние пациентов, находящихся на лечении в двух больницах региона.

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Как отмечают в ведомстве, сразу же «по горячим следам» были обследованы жители деревни Ачиры. После выявления заболевания в населенный пункт вылетели тобольские врачи. Местные жители пока не предъявили новых жалоб, с главой поселения поддерживается постоянная связь.

Во время медосмотра и подворового обхода был собран анамнез почти у 100 человек. По его результатам произведен забор биологических проб у 9 человек. У троих из них были обнаружены отклонения в анализах. В дальнейшем этих жителей доставили вертолетом в больницу для наблюдения.

Всего в двух больницах региона из деревни Ачиры находится 8 человек, которые проходят комплексное лечение. Сейчас 4 жителя деревни Ачиры направлены в ОКБ№ 1 в Тюмени, состояние двоих оценивается как тяжелое, пациенты получают необходимое лечение в реанимации. Еще двое сельских жителей находятся в токсикологическом отделении. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика.

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Под наблюдением врачей ОБ№ 3 в Тобольске находятся еще 4 человека, их состояние оценивается как удовлетворительное. Причиной тяжелого состояния, по предварительным данным, послужило употребление в пищу рыбы.

Как отмечают врачи, заболевание не передается контактным способом от человека к человеку. После диагностирования первого случая медики ОБ№ 3 сразу же известили местное население о том, что нужно ограничить употребление рыбы.

#Новости#Медицина#Общество#Эпидемия#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук
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