В депздраве Тюменской области рассказали о состоянии отравившихся пациентов

Во время медосмотра и подворового обхода был собран анамнез почти у 100 человек. По его результатам произведен забор биологических проб у 9 человек. У троих из них были обнаружены отклонения в анализах. В дальнейшем этих жителей доставили вертолетом в больницу для наблюдения.