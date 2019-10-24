nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны новые подробности расследования о массовом отравлении под Тобольском

24 октября 2019, 06:09
Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает расследование случаев отравления жителей деревни Ачиры под Тобольском.

Предположительная причина возникновения заболевания - употребление рыбы, самостоятельно выловленной в озере «Андреевское» Тобольского района. В Роспотребнадзоре также рассказали, что Гаффскую болезнь могут вызывать рыбы хищных пород, которую жители деревни могли употребить в пищу. Данное заболевание не передается от человека к человеку и не представляет никакой опасности для окружающих.

Несмотря на симптомы редчайшего заболевания, врачи пока оставили диагноз под вопросом. Такие же симптомы может вызвать энтеропатогенная кишечная палочка. В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора по региону проведут отбор нативного кала у заболевших, это поможет уточнить диагноз.

Неизвестная болезнь убивает животных в Тобольском районе. Есть пострадавшие
Узнать подробнее

Ранее специалисты ведомства отобрали пробы воды из источника водоснабжения, реки, придонного ила, речных водорослей и почвы на микробиологические, вирусологические, химические, паразитологические, токсикологические и радиологические исследования.

Результаты исследования рыб появятся через 12-17 дней, тогда диагноз пострадавших удастся уточнить. Пока же в Роспотребнадзоре заявляют, что рыба из водоема ни в коем случае не появится на прилавках рынков и магазинов, так как деревня Ачиры находятся в районе Заболотья.

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в Тюменской области
Узнать подробнее

От отравления в деревне Ачиры пострадали несколько человек, шесть из которых вывезли вертолетами в тяжелом состоянии. По словам местных жителей, из деревни вывозили только совсем тяжелых, а до того, как пострадали люди, в деревне массово гибли собаки.

#Новости#Тюменская область#ЧП#Отравления#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25