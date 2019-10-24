Стали известны новые подробности расследования о массовом отравлении под Тобольском

Предположительная причина возникновения заболевания - употребление рыбы, самостоятельно выловленной в озере «Андреевское» Тобольского района. В Роспотребнадзоре также рассказали, что Гаффскую болезнь могут вызывать рыбы хищных пород, которую жители деревни могли употребить в пищу. Данное заболевание не передается от человека к человеку и не представляет никакой опасности для окружающих.
Несмотря на симптомы редчайшего заболевания, врачи пока оставили диагноз под вопросом. Такие же симптомы может вызвать энтеропатогенная кишечная палочка. В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора по региону проведут отбор нативного кала у заболевших, это поможет уточнить диагноз.
Ранее специалисты ведомства отобрали пробы воды из источника водоснабжения, реки, придонного ила, речных водорослей и почвы на микробиологические, вирусологические, химические, паразитологические, токсикологические и радиологические исследования.
Результаты исследования рыб появятся через 12-17 дней, тогда диагноз пострадавших удастся уточнить. Пока же в Роспотребнадзоре заявляют, что рыба из водоема ни в коем случае не появится на прилавках рынков и магазинов, так как деревня Ачиры находятся в районе Заболотья.
От отравления в деревне Ачиры пострадали несколько человек, шесть из которых вывезли вертолетами в тяжелом состоянии. По словам местных жителей, из деревни вывозили только совсем тяжелых, а до того, как пострадали люди, в деревне массово гибли собаки.