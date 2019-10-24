Стали известны новые подробности расследования о массовом отравлении под Тобольском

От отравления в деревне Ачиры пострадали несколько человек, шесть из которых вывезли вертолетами в тяжелом состоянии. По словам местных жителей, из деревни вывозили только совсем тяжелых, а до того, как пострадали люди, в деревне массово гибли собаки.