Неизвестная болезнь убивает животных в Тобольском районе. Есть пострадавшие

«Сначала начали гибнуть собаки, их погибло более 10. Потом заболел мужчина, у него отнимались руки и ноги. Мы забили тревогу, о происходящем я сообщил главе Тобольского района. Вскоре появилась еще одна пострадавшая. У нас нет предположений о том, что это за болезнь. Мы ждем вертолет с врачами и специалистами роспотребнадзора».