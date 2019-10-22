nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Неизвестная болезнь убивает животных в Тобольском районе. Есть пострадавшие

22 октября 2019, 08:42
Фото: 1Mi
Пострадавших вывозят бортами санавиации
В селе Ачир Тобольского района от неизвестной болезни массово гибнут животные. Есть пострадавшие среди людей. Об этом сообщил глава Ариского поселения.

На прошлой неделе в селе Ачир Тобольского района началась вспышка неизвестной болезни. Вскоре болезнь перекинулась на людей. Нескольких человек в тяжелом состоянии вывезли спецбортами санавиации.

Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев в беседе с корреспонентом «Наш город» сообщил:

«Сначала начали гибнуть собаки, их погибло более 10. Потом заболел мужчина, у него отнимались руки и ноги. Мы забили тревогу, о происходящем я сообщил главе Тобольского района. Вскоре появилась еще одна пострадавшая. У нас нет предположений о том, что это за болезнь. Мы ждем вертолет с врачами и специалистами роспотребнадзора».

В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что знакомы с ситуацией и готовят ответ.

UPD: В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию. Стала известна причина госпитализации людей.

Материалы по теме
Пик эпидемии ОРВИ придет через месяц. В России карантин действует в 23 регионах
#Новости#Болезни#Вирусы#Происшествия#ЧП#Тобольск#Тюмень#Никита Кифорук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25