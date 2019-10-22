Неизвестная болезнь убивает животных в Тобольском районе. Есть пострадавшие

На прошлой неделе в селе Ачир Тобольского района началась вспышка неизвестной болезни. Вскоре болезнь перекинулась на людей. Нескольких человек в тяжелом состоянии вывезли спецбортами санавиации.
Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев в беседе с корреспонентом «Наш город» сообщил:
«Сначала начали гибнуть собаки, их погибло более 10. Потом заболел мужчина, у него отнимались руки и ноги. Мы забили тревогу, о происходящем я сообщил главе Тобольского района. Вскоре появилась еще одна пострадавшая. У нас нет предположений о том, что это за болезнь. Мы ждем вертолет с врачами и специалистами роспотребнадзора».
В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что знакомы с ситуацией и готовят ответ.