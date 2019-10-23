Тюменский депутат рассказал об основных наркоточках в городе

По словам Елагина, наркотики можно купить в 90% ночных клубов Тюмени и у входа на Центральный рынок. Более того, большинство контактов с дилерами размещается «на заборе». Народный избранник раскритиковал доклад и. о. директора департамента безопасности за формальность. «У вас указаны планы на август», - отметил Дмитрий Елагин.