Тюменский депутат рассказал об основных наркоточках в городе

По словам Елагина, наркотики можно купить в 90% ночных клубов Тюмени и у входа на Центральный рынок. Более того, большинство контактов с дилерами размещается «на заборе». Народный избранник раскритиковал доклад и. о. директора департамента безопасности за формальность. «У вас указаны планы на август», - отметил Дмитрий Елагин.
Депутату возразил заместитель мэра Тюмени Павел Перевалов. Он напомнил, что доклад сформирован на первое полугодие 2019 года, сообщает URA.RU.
В октябре на трассе Тюмень – Омск сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину с двумя килограммами гашиша и метамфетамина. Это самая крупная выявленная партия наркотиков за последние два месяца.