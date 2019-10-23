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Тюменский депутат рассказал об основных наркоточках в городе

23 октября 2019, 11:05
Фото: pixabay.com
Тюменский депутат Дмитрий Елагин знает, где можно купить запрещенные вещества. Он предлагает не тратить деньги на анонимное анкетирование молодых людей для выявления наркоточек.
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Тюмень

По словам Елагина, наркотики можно купить в 90% ночных клубов Тюмени и у входа на Центральный рынок. Более того, большинство контактов с дилерами размещается «на заборе». Народный избранник раскритиковал доклад и. о. директора департамента безопасности за формальность. «У вас указаны планы на август», - отметил Дмитрий Елагин.

Депутату возразил заместитель мэра Тюмени Павел Перевалов. Он напомнил, что доклад сформирован на первое полугодие 2019 года, сообщает URA.RU.

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#Новости#Депутаты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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