На трассе Тюмень – Омск задержали курьера с двумя килограммами гашиша и метамфетамина

В ходе досмотра у него была обнаружена сумка с 2 килограммами гашиша и метамфетамина. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и изъяли из тайников другие наркотические вещества. По данным УМВД, бизнес дилера был организован в Казани, Тольятти и крупных городах УрФО.