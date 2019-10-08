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На трассе Тюмень – Омск задержали курьера с двумя килограммами гашиша и метамфетамина

8 октября 2019, 13:14
Фото: УМВД по Тюменской области
Тюменские полицейские задержали курьера с четырьмя килограммами наркотиков на трассе Тюмень – Омск. Операция прошла 8 октября на 40 км федеральной трассы.

Известно, что злоумышленник передвигался на машине Toyota. 45-летний житель Москвы вёз крупную партию запрещенных веществ делая остановки в нескольких регионах. В его задачи входило оборудование тайников и продажа крупных партий веществ более мелким дилерам.

В ходе досмотра у него была обнаружена сумка с 2 килограммами гашиша и метамфетамина. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и изъяли из тайников другие наркотические вещества. По данным УМВД, бизнес дилера был организован в Казани, Тольятти и крупных городах УрФО.

У фармацевта из Тюмени изъяли полкилограмма наркотиков
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В октябре тюменские полицейские задержали 29-летнего фармацевта. У него обнаружили полкилограмма запрещенных веществ.

#Новости#МВД#Наркотики#Александр Мязин#Происшествия
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