На трассе Тюмень – Омск задержали курьера с двумя килограммами гашиша и метамфетамина

Известно, что злоумышленник передвигался на машине Toyota. 45-летний житель Москвы вёз крупную партию запрещенных веществ делая остановки в нескольких регионах. В его задачи входило оборудование тайников и продажа крупных партий веществ более мелким дилерам.
В ходе досмотра у него была обнаружена сумка с 2 килограммами гашиша и метамфетамина. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и изъяли из тайников другие наркотические вещества. По данным УМВД, бизнес дилера был организован в Казани, Тольятти и крупных городах УрФО.
В октябре тюменские полицейские задержали 29-летнего фармацевта. У него обнаружили полкилограмма запрещенных веществ.