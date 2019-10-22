В лесах Тюменской области отменен пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области отменен. Соответствующее постановление подписал глава региона на заседании президиума правительства области.
С 18 апреля текущего года в регионе был установлен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим в Тюменской области действовал с 26 апреля по 30 августа. В это время запрещалось посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву.
За время пожароопасного периода 2019 года в лесах области зафиксировано и потушено 119 лесных пожаров на общей площади 2491 га. В течение первых суток с момента начала тушения было ликвидировано 87% всех возгораний.
Последний пожар был зафиксирован 11 октября в Вагайском лесничестве на площади 0,3 га.