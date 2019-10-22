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В лесах Тюменской области отменен пожароопасный сезон

22 октября 2019, 06:01
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области в связи с установлением низких температур отменен пожароопасный сезон.
Сюжет
Тюмень

Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области отменен. Соответствующее постановление подписал глава региона на заседании президиума правительства области.

С 18 апреля текущего года в регионе был установлен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим в Тюменской области действовал с 26 апреля по 30 августа. В это время запрещалось посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву.

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За время пожароопасного периода 2019 года в лесах области зафиксировано и потушено 119 лесных пожаров на общей площади 2491 га. В течение первых суток с момента начала тушения было ликвидировано 87% всех возгораний.

Последний пожар был зафиксирован 11 октября в Вагайском лесничестве на площади 0,3 га.

#Новости#Природа#Общество#Происшествия#Пожары#Тюмень#Виктория Ахремчук
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