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Тюменец впал в кому после пожара на улице Котовского

22 октября 2019, 05:03
Фото: ЧС Тюмень в ВК
Пожар на Котовского, 54
В ночь на 21 октября в пятиэтажном доме, расположенном по улице Котовского, 54 в Тюмени произошел пожар.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, которые рассказали о произошедшем в соцсетях, всех жильцов дома эвакуировали. В ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили факт пожара, а также рассказали, что возгорание возникло на четвертом этаже здания в одной из квартир.

Площадь пожара составила несколько квадратных метров. На место выезжали 10 человек личного состава спасателей и четыре единицы спецтехники. Сотрудники МЧС прибыли на место через несколько минут после возникновения возгорания, пожар удалось ликвидировать в 02:19, вызов поступил в 01:57. При этом в МЧС опровергли слова очевидцев о том, что проводилась массовая эвакуация.

В результате пожара пострадал один человек. Его в состоянии комы доставили в ОКБ №1. Врачи оказали ему всю необходимую экстренную помощь. В настоящее время его состояние оценивается медиками как тяжелое.

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