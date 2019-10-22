Тюменец впал в кому после пожара на улице Котовского

По словам очевидцев, которые рассказали о произошедшем в соцсетях, всех жильцов дома эвакуировали. В ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили факт пожара, а также рассказали, что возгорание возникло на четвертом этаже здания в одной из квартир.
Площадь пожара составила несколько квадратных метров. На место выезжали 10 человек личного состава спасателей и четыре единицы спецтехники. Сотрудники МЧС прибыли на место через несколько минут после возникновения возгорания, пожар удалось ликвидировать в 02:19, вызов поступил в 01:57. При этом в МЧС опровергли слова очевидцев о том, что проводилась массовая эвакуация.
В результате пожара пострадал один человек. Его в состоянии комы доставили в ОКБ №1. Врачи оказали ему всю необходимую экстренную помощь. В настоящее время его состояние оценивается медиками как тяжелое.