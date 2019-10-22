Тюменец впал в кому после пожара на улице Котовского

Площадь пожара составила несколько квадратных метров. На место выезжали 10 человек личного состава спасателей и четыре единицы спецтехники. Сотрудники МЧС прибыли на место через несколько минут после возникновения возгорания, пожар удалось ликвидировать в 02:19, вызов поступил в 01:57. При этом в МЧС опровергли слова очевидцев о том, что проводилась массовая эвакуация.