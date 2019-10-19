Тобольские полицейские задержали подозреваемых в краже

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск были задержаны двое молодых мужчин, подозреваемых в краже имущества у пожилого человека. Мужчина обратился в полицию с тем, что из его частного дома был украден ноутбук, 24000 рублей, провизия и вещи.