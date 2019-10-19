Тобольские полицейские задержали подозреваемых в краже

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск были задержаны двое молодых мужчин, подозреваемых в краже имущества у пожилого человека. Мужчина обратился в полицию с тем, что из его частного дома был украден ноутбук, 24000 рублей, провизия и вещи.
Грабители оказались жителями города Когалым (ХМАО). Проникли в дом через окно. Стоимость украденного - более 70 тысяч рублей. Часть похищенного удалось спасти. В ближайшее время спасенное имущество вернут владельцу.
Задержанные оказались ранее судимыми по факту еще трех краж из частных домов в Тюменской области. Сейчас они находятся под стражей, расследование продолжается.