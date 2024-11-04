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Имущество

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2024
Тюменский «Стройлесбанк» и МФЦ «Калинка» продадут на аукционе
Активы тюменского олигарха Олега Бурлакова, ранее входившего в сотню богатейших людей рейтинга Forbes, продадут с молотка. Причина — долг в размере более 150 миллиардов рублей перед супругом сестры Николаем Казаковым.
4 ноября, 05:03
Деньги из воздуха? У тюменских чиновников отбирают деньги и имущество
29 октября, 08:59
Мечети быть? Тюменская администрация не смогла отстоять библиотеку в суде
11 сентября, 08:47
МТС внедрила систему видеонаблюдения в тюменской компании «Завод СпецАвтоВосток»
18 апреля, 10:15
2023
Недвижимость разорившегося тюменского бизнесмена выставили на аукцион
На торгах выставлены 10 офисных помещений, находящихся в центре Тюмени. Ранее они принадлежали бизнесмену Владимиру Грязных. Однако из-за крупного долга имущество было арестовано.
18 октября 2023, 14:59
Более 745 тысячам тюменцев предстоит оплатить налоги за 2022 год
Оплата налогов — обязанность каждого россиянина. Именно имущественный налог становится основой регионального бюджета.
25 сентября 2023, 03:01
Тюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полиция
Компанией тюменцев, разгромивших лифт в многоэтажном доме по улице Велижанской, 66, заинтересовалась полиция.
4 сентября 2023, 03:45
2022
Нашли стрелявших хулиганов
В Тюмени полиция нашла хулиганов, расстрелявших камеру домофона жилого дома на улице 50 лет Октября, 30. Ими оказались трое подростков. Школьники произвели несколько выстрелов из игрушечного пистолета с пластмассовыми шариками в глазок камеры.
3 ноября 2022, 06:35
Тюменец выстрелил в домофон
В паблике «ЧС Тюмень» появилось сообщение о порче домофона на улице 50 лет Октября, 30. Молодые люди «расстреляли» камеру из пневматического пистолета и скрылись.
2 ноября 2022, 12:47
В Тюменской области за 1,4 миллиона продают катамаран
В Тюменской области второй раз выставили на продажу самоходный катамаран «Корабел». Информация о продаже судна появилась на сайте ГИС «Торги». Стоимость плавучего средства 1 миллион 433 тысяч рублей, шаг аукциона составляет 71,7 тысяч рублей.
1 ноября 2022, 06:07
Тюменец едва не задохнулся на пожаре в Тюмени
Сегодня ранним утром произошел пожар в доме на улице Тимуровцев, 28 — загорелась однокомнатная квартира в 5-этажном доме. В результате возгорания три человека отравились продуктами горения, еще один горожанин получил травмы, сообщили в МЧС по Тюменской области.
31 октября 2022, 05:49
В Тюмени пройдет аукцион на застройку в районе улицы Мельникайте
7 октября 2022, 10:27
Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом
15 июня 2022, 05:00

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