Тюменец едва не задохнулся на пожаре в Тюмени

Сегодня ранним утром произошел пожар в доме на улице Тимуровцев, 28 — загорелась однокомнатная квартира в 5-этажном доме. В результате возгорания три человека отравились продуктами горения, еще один горожанин получил травмы, сообщили в МЧС по Тюменской области.