nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские мошенники начали представляться сотрудниками полиции

23 июля 2019, 06:21
Фото: 1Mi
В областной столице сразу четыре человека стали жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками ГИБДД или полиции.
Сюжет
Полиция

По словам потерпевших, которыми стали курьеры и таксисты, им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. В ходе разговора мошенники упоминали имена и фамилии руководителей ведомств.

Потерпевшие проверяли информацию в Сети, где выясняли, что в той или иной организации действительно работает такой специалист.

Завоевав доверие мошенники просили курьеров и таксистов оказать им услугу за вознаграждение. Сначала они просили заехать в магазин и приобрести для них продукты, потом положить деньги на телефон: от 5 до 12 тыс. рублей. Злоумышленники обещали потерпевшим, что все возместят при личной встрече.

Потерпевшие понимали что это был обман только тогда, когда приезжали к указанному месту.

Материалы по теме
Девушка приглашает в кино: в Тюмени появился новый вид мошенничества 
#Новости#Полиция#Мошенники#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25