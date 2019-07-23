Тюменские мошенники начали представляться сотрудниками полиции

По словам потерпевших, которыми стали курьеры и таксисты, им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. В ходе разговора мошенники упоминали имена и фамилии руководителей ведомств.
Потерпевшие проверяли информацию в Сети, где выясняли, что в той или иной организации действительно работает такой специалист.
Завоевав доверие мошенники просили курьеров и таксистов оказать им услугу за вознаграждение. Сначала они просили заехать в магазин и приобрести для них продукты, потом положить деньги на телефон: от 5 до 12 тыс. рублей. Злоумышленники обещали потерпевшим, что все возместят при личной встрече.
Потерпевшие понимали что это был обман только тогда, когда приезжали к указанному месту.