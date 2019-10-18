За сутки в Тюмени произошло два пожара

За прошедшие сутки в Тюмени произошло два пожара в садовых товариществах, жертв и пострадавших нет. Накануне поступило сообщение о том, что в жилом доме по адресу: г. Тюмень, "СНТ Золотая осень", улица Васильковая произошло возгорание. Пожарные прибыли на место через несколько минут. В это время дом уже был охвачен огнем. Через полчаса пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Огнеборцам удалось спасти соседние строения. По предварительной версии, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки.
А уже примерно через час поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Тюмень, СНТ «Торфяник 1». Через десять минут пожарные прибыли на место. Дом был охвачен огнем по всей площади. Потребовалось примерно 2 часа, чтобы потушить пожар. Погибших и пострадавших - нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.